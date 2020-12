Inseguridad costó a hogares y negocios 508 mil mdp en 2019: Inegi

La delincuencia y la inseguridad resultaron en un costo de 508 mil millones de pesos para hogares y negocios, tanto por las pérdidas económicas que tuvieron como por el gasto que hicieron para protegerse.

En 2019, el costo total de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 282.1 mil millones de pesos, es decir, 1.53% del PIB. Lo que equivale a 6,931 pesos por persona afectada1 por la inseguridad y el delito, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2020.

Mientras que las medidas para prevenirlo representaron un gasto de 94.8 mil millones de pesos, mientras que las pérdidas por victimización representaron los 187.3 mil millones de pesos restantes.

Quienes sufrieron el robo de auto tuvieron una pérdida promedio de 25,511 pesos; mientras que las personas que sufrieron fraude perdieron 10,215 pesos en promedio.

En cuanto a los negocios, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020 estima que representó un monto de 225.9 mil millones de pesos, es decir, 1.2% del PIB

Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para las unidades económicas de 132.7 mil millones de pesos.

Se estima que 30.5% de las empresas del país fue víctima de algún delito durante 2019; cifra menor a la de 2017 cuando fue de 33.7%, según la ENVIPE.

El sector comercio fue el más afectado pues 34.2% de sus unidades económicas sufrieron algún tipo de delito; le siguieron las del sector industria con 25.4% y los servicios con 27.8%.

Las empresas grandes fueron las más afectadas, pues 51.5% fue víctima de algún delito, 56.4% de las medianas, 48.3% de las pequeñas y 29.6% de las micro.

Las víctimas del delito

La percepción de seguridad bajó respecto a 2019 – cuando era de 78.8% – a 78.6% para marzo de este año. La ENVIPE estima que durante 2019 hubo 22.3 millones el número de víctimas de 18 años y más en el país.

Además de que el 29.2% de los hogares del país contó con al menos un integrante víctima del delito. Aunque no de todos tuvieron conocimiento las autoridades, en el 92.4% de los casos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una Carpeta de Investigación.

Los principales motivos por los que la población víctima de un delito no denuncia son por considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 36.3% y la desconfianza en la autoridad con 15 por ciento.

Asimismo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas en marzo de 2020 fue de 70.3% y 48.7% de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o demarcación territorial y en su colonia o localidad, respectivamente.