Juez difiere audiencia de Robles; acuerdo con FGR aún no se consuma

El juez federal Ganther Villar aceptó posponer un mes más la audiencia de presentación de pruebas en el proceso abierto por presuntas omisiones en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, mientras la defensa busca un acuerdo con la FGR que podría significar la libertad de la exfuncionaria.

En la audiencia, que duró menos de 20 minutos, los abogados de Robles confirmaron que requieren más tiempo pues buscan un doble acuerdo con la Fiscalía: un criterio de oportunidad en el caso de lavado de dinero y delincuencia organizada por el cual se le giró una orden de aprehensión, y una conclusión anticipada del proceso iniciado por omisiones relacionadas con “La Estafa Maestra”.

El criterio de oportunidad consiste en que Robles se vuelva testigo colaboradora de la FGR y aporte información sobre los desvíos en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, a cambio de que se anule la orden de aprehensión en su contra por dichos delitos graves.

Y la libertad anticipada en el caso de omisiones significa que Robles y FGR acepten un procedimiento abreviado en el que la exfuncionaria se declare culpable, pero obtenga beneficios que deriven en una pena mínima que pueda ser conmutada en libertad.

Sin embargo, los fiscales Manuel Granados y Mónica Olguín señalaron en la audiencia que dicha negociación aún no se cierra. Confirmaron al juez que tuvieron un acercamiento con la defensa y ya hubo una primera propuesta formal, pero la misma no fue aceptada por el fiscal General. “La propuesta por ahora no es aceptable” indicaron los agentes.

En respuesta la defensa de la exfuncionaria federal confirmó que Rosario Robles está en la mejor disposición de colaborar con las autoridades y de alcanzar a la brevedad un acuerdo.

Tras escuchar las posiciones el juez Ganther Villar propuso un mes para que las negociaciones continúen y fijó la reanudación de la audiencia intermedia para el 15 de enero a las 13 horas.

Además, el juez ordenó que Robles comparezca presencialmente a la referida audiencia ante la posibilidad de que la negociación se logre y se acepte el procedimiento abreviado, lo que significaría que Robles tendría que declararse culpable de propia voz de los delitos que se le imputan y renunciar a su derecho de ir a juicio. Es un procedimiento similar al que ocurrió en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y que puede consultarse en esta nota.