ONU reconoce uso medicinal de mariguana; la mantiene en lista de riesgo

La Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND) reconoció por primera vez las propiedades médicas de la mariguana y votó por retirar a la planta y a su resina de la Lista IV de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, reservada para sustancias controladas con beneficio terapéutico limitado o nulo.

Esta decisión fue aprobada por la mayoría simple de los 53 Estados de la Comisión, tras dos años de debate interno.

Leer más | #CannabisLegal: Senado aprueba la regulación de mariguana; sigue criminalización a usuarios, alertan organizaciones

Sin embargo, el cannabis permanecerá en la Lista I de la Convención Única de 1961, la cual mantiene los mismos controles estrictos que la heroína y la cocaína, de acuerdo con el Centro de Evaluación de Política de Drogas.

At @CND_tweets 63rd reconvened session, the Commission decided on @WHO scheduling recommendations on cannabis and cannabis-related substances. Read the press release for more information: https://t.co/J9YfVpydLM pic.twitter.com/wEFVEII9M3

— CND (@CND_tweets) December 2, 2020