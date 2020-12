Yo ordené que no se otorgaran, dice AMLO sobre contratos para su prima

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él mismo ordenó a Pemex no dar contratos a la empresa de su prima, Felipa Guadalupe Obrador Olán, por lo que el otorgamiento de los mismos se trató de una omisión.

En su conferencia matutina, el mandatario relató que en 2019 el director de Pemex le informó sobre un posible conflicto de interés con la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Obrador Olán, por lo que él dio la instrucción de que no le otorgarán contratos.

“Al parecer no se otorgaron pero luego, como mi prima tiene una empresa y venía contratando con Pemex de tiempo atrás, se se asocia con otras empresas ya no aparece ella como la responsable participan en otras licitación y se les entrega el contrato”, argumentó.

López Obrador dijo que en Pemex “no se dieron cuenta o hubo omisión”.

Al enterarse de esta situación, el mandatario pidió a Pemex actuar de conformidad con la ley y cancelar los contratos.

“(En Pemex) debieron cuidar eso, afortunadamente tengo la tranquilidad de que cuando me lo plantearon respondí que no y eso me da tranquilidad de conciencia porque no soy corrupto (…) ya he dicho que aunque se trate de familiares no habrá corrupción ni influyentísimo”, insistió el presidente.

Hace unos días el medio Latinus dio a conocer que la empresa de Felipa Guadalupe Obrador Olán, llamada Litoral Laboratorios Industriales ha ganado contratos con Pemex durante el gobierno actual, por más de 365 millones de pesos.

De acuerdo con dicho medio Litoral Laboratorios Industriales ganó en 2020, junto con otras empresas, tres contratos por 133 millones de pesos para realizar el análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en instalaciones de Pemex Exploración y Producción, de cuerdo con información obtenida vía transparencia obtenida por el medio.

El sábado, Pemex reconoció los contratos, aceptó que hubo una omisión en los procedimientos y anunció que serían rescindidos.