Poco control, pobreza, exposición: qué causa la reinfección por COVID-19

¿Cuánto dura la inmunidad después de infectarse por COVID-19? ¿Cuánto durará derivado de la vacuna contra el virus? La reinfección es resultado de estas cuestiones y se exalta debido a factores como el poco control de la pandemia, la pobreza y la exposición.

Así lo aseguraron expertos e investigadores en el webinar ‘Reinfección de COVID: ¿Qué sabemos hasta ahora?’ organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

“La causa más importante de la reinfección es que no tenemos control de la pandemia (…) entre peor control de la pandemia haya, más casos de supuestamente reinfección veremos”, indicó el Carlos del Río, presidente del Departamento de Salud Global de la Escuela de Salud Pública Rollins.

El 29 de octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), propuso que se definiera la reinfección como el proceso a través del cual una persona que se contagió por SARS-CoV-2 dejó de estarlo y, en un lapso de entre 45 a 90 días, tiene una recaída.

Hay mucho aún por definir entre reinfección, recaída y excreción prolongada del virus SARS-CoV-2, explicó Celia Alpuche Aranda, directora adjunta del Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas del INSP, ya que aún falta hacer estudios en los casos que han presentado recaídas.

“La probabilidad de reinfección existe y se ha demostrado, pero no conocemos con qué frecuencia o en quiénes ocurrirá”, continuó. Aunque el fenómeno es poco común, aún queda mucho por definir.

La recomendación de la doctora Alpuche Aranda es que después de la primera infección por SARS-CoV-2 se continúe con las medidas de protección, como lo son el distanciamiento social, higiene respiratoria y de manos, entre otros.

“No debemos confiarnos de que por haber tenido esta infección no debemos de guardar estas medidas adecuadas y que, por lo tanto, también tenemos que reconsiderar que aún habiendo tenido una infección confirmada somos candidatos a vacunación”, añadió.

Por su parte, el doctor Luis Alfredo Ponce de León, del Departamento de Infectología Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, mencionó que si la exposición a la enfermedad es repetida y recurrente, aunque ya se ha presentado el virus una vez, si no se tuvieron anticuerpos suficientes o no se pudieron presentar en toda su gama, será muy difícil que no se caiga en la reinfección.

¿Y la inmunidad?

Una de las razones principales que causan la recaída es la imprecisión sobre el tiempo de inmunidad que genera la primera enfermedad y, en un futuro, sobre la caducidad de la inmunidad generada por la vacuna.

Otros coronavirus, diferentes al SARS-CoV-2, que también generan cuadros infecciosos, no generan inmunidad permanente. Así lo aseguraron Juan Ángel Rivera Dommarco, director general del INSP, y José Ignacio Ávalos Hernández, presidente del Patronato del INSP; ambos presentadores en el webinar.

Es preciso distinguir entre los diferentes tipos de inmunidad, aseguró durante su ponencia Carlos del Río, ya que puede darse después de una infección o después de una vacuna, y no dura el mismo lapso.

Asimismo, al exponerse de nuevo al virus, la reinfección puede darse de diferentes formas. La primera es que no se vuelva a presentar la enfermedad, en la segunda se presenta de manera moderada, y la última se cae en una reinfección severa.

No es prioridad, pero es inequitativo

En la ronda de preguntas, intervinieron representantes de centros médicos públicos y particulares, como el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y el Hospital Ángeles Lomas.

Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, comunicó que alrededor de un millón 500 mil incapacidades habían sido tramitadas desde el inicio de la pandemia; sin embargo, de entre ellas muy pocas habían sido pedidas por segunda ocasión.

Ante esto, el doctor preguntó si los centros de salud debían preocuparse por la reincidencia del COVID-19, es decir, empeñarse en realizar inversiones o investigaciones.

La respuesta de los ponentes sugirió que la reinfección no debe de ser una prioridad, pero sí un recordatorio a los pacientes de que sigan cuidándose aún después de haberse infectado una primera vez.

A su vez, Mireya Vilar Compte, del Sistema Nacional de Investigadores, preguntó si la reinfección sería inequitativa, es decir, que si es más probable que las personas con menos recursos sean las que tengan más posibilidades de reincidir en el SARS-CoV-2.

“Yo creo que la infección tiene un vector de inequidad”, respondió del Río: “El riesgo de infección es mayor a menor es tu grupo socioeconómico y la pobreza se asocia a mayor riesgo de infección”.

“El riesgo de infección y por tanto de reinfección está claramente asociado con condiciones de pobreza: vivir en hacinamiento, en habitación multigeneracional, etcétera; la asociación con pobreza es clarísima”.

Finalmente, Raymundo Rodríguez, especialista en Infectología en el Hospital Ángeles Lomas, comunicó que han documentado casos que se han infectado y al cabo de unos meses regresan con cuadros más severos; incluso personas que habían tenido síntomas leves y regresaron con necesidad de ayuda respiratoria.