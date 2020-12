Pemex cancelará los contratos con la empresa de la prima de AMLO

Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció contratos con la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que hubo una omisión en los procedimientos, que éstos se investigarán y que se rescindirán los contratos con la empresa de la prima del mandatario y los que haya en conjunto con otras compañías.

“Confirmando el compromiso con el combate a las prácticas irregulares que tanto daño han causado a la hacienda pública y a la nación, se realizará una investigación exhaustiva de cómo se llevaron a cabo los concursos en los que participó la C. Felipa Guadalupe Obrador Olán, con el propósito de deslindar responsabilidades y dictaminar las consecuencias que deriven de la inobservancia a las instrucciones del Presidente de México y a los procesos normativos de la empresa”, dio a conocer este sábado en un comunicado.

Felipa Guadalupe ha ganado contratos con Pemex durante el gobierno actual, por más de 365 millones de pesos, reportó el medio Latinus.

Además de los contratos otorgados por Pemex, de acuerdo con el medio, Litoral Laboratorios ha recibido en este gobierno adjudicaciones directas de menor monto, sin concurso ni licitaciones, del Instituto Mexicano del Petróleo, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, del IMSS y del ISSSTE.

La empresa productiva del Estado reconoció que en la actual administración, Litoral Laboratorios ha participado en cuatro licitaciones públicas internacionales, resultando adjudicada en dos ocasiones junto con otras empresas.

En la licitación #56230 fue en conjunto con Marinsa de México y Maren Marine Energy (tres empresas), y lo derivado de la licitación #74607 fue en participación conjunta con las empresas Movilab, Química Apollo, Mensuranda, Laboratorios ABC Química, Investigación-Análisis, y Gamatek.

“Del año 2014 a la fecha, existe la posibilidad que Litoral Laboratorios Industriales haya prestado sus servicios en conjunto o en apoyo a​ otras empresas contratistas, situación que Petróleos Mexicanos está investigando”, refiere.

Indicó que en la licitación #74364, con fecha de convocatoria en 2019, Litoral Laboratorios participó en la licitación junto con Services Inter Lab de México SA de CV. Pero el servidor público responsable de verificar el contenido de las propuestas se percató que en la “Manifestación de Vínculos de los Particulares” estaba plasmado el nombre de la C. Felipa Guadalupe Obrador Olán.

“Lo anterior fue reportado por el Director General de Pemex al Presidente de México, la respuesta fue categórica en el sentido de que bajo ninguna circunstancia se permitiera la asignación de contratos a familiar alguno”.

De acuerdo con Pemex, en atención a la instrucción presidencial, se advirtió verbalmente a Obrador Olán que no se le adjudicaría el contrato y fue conminada a no continuar interviniendo en las licitaciones de Pemex, dejando fuera de la adjudicación a la empresa Litoral Laboratorios Industriales.

Pemex también informó que la empresa de la prima del presidente, constituida en 2006, ha sido contratista de Pemex desde el 2013.

“Algunas notas periodísticas que dan cuenta de estos contratos responden a una clara intención de dañar la reputación del gobierno. Desdeñan avances significativos y magnifican escándalos”, señala Pemex.

Ayer durante su conferencia matutina, el presidente pidió que se investigue y se informe sobre los contratos.

“Yo no le puedo fallar al pueblo, entonces no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentísimo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, no somos iguales”, dijo.





