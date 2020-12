PC de Tamaulipas desconoce documento sobre incendio presentado por la CFE

Protección Civil de Tamaulipas desconoció el comunicado presentado este martes por la Comisión Federal de Electricidad como comprobante del incendio que habría sido una de las causantes del apagón que afectó a más de 10 millones de usuarios.

El organismo estatal incluso señaló que ellos no atendieron el siniestro en cuestión, por lo que desconocen los detalles.

Ayer, en conferencia de prensa, la CFE presentó una carta membretada por Protección Civil de Tamaulipas, en la que se relata la atención a un incendio en una zona de pastizal en el municipio de Padilla, Tamaulipas.

Según el organismo este incendio se originó por los fuertes vientos del frente frío 23 y provocó la salida de dos líneas ubicadas entre Ciudad Victoria y Linares, Nuevo León, siendo esta una de las causas del apagón.

El documento presentado por la CFE señala que el incendio ocurrió a las 15:00 horas del 28 de diciembre y que tras recibir el reporte una unidad de PC de Tamaulipas acudió al lugar para atender el siniestro.

Al final, la carta está firmada Emmanuel González Marquez, coordinador de Protección Civil en municipios.

Sin embargo, horas después de la conferencia, el titular de Protección Civil de Tamaulipas, Pedro Granados, desconoció el documento, argumentando que no fue escrito por ellos y que ni siquiera atendieron ese incendio.

“El comunicado (oficio) que presentó CFE no fue originado en PC Tamaulipas (…) desconocemos su origen (…) Nosotros no atendimos ese incendio por lo que no sabemos detalles del mismo”, dijo Granados a Animal Político.

Animal Político buscó a la CFE para conocer su postura sobre el tema. Al momento se sigue en espera de respuesta.

Al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador solo dijo que se tratan de ataques de la oposición conservadora y criticó las reformas hechas durante el sexenio de Carlos Salinas para entregar concesiones a empresas privadas para que empezaran a generar energía eléctrica.

El presidente se centró en el tema de la privatización de la energía y reconoció el trabajo hecho por la CFE.

Criticó la cobertura hecha por algunos medios sobre el apagón y dijo que respondieron a los intereses de sus dueños.

“Hay un tema como este apagón y hacen un escándalo y suponen de que ya es la debacle de la Comisión Federal de Electricidad, cosa que ellos quisieran, que ansían, para que se entregue el sector a los particulares, entonces es un asunto de negocios básicamente”, señaló.

“Echan a nadar toda una campaña, no solo los periódicos sino todos los articulistas de los grupos de intereses creados se lanzan, pero nosotros vamos a seguir apoyando a la Comisión Federal de Electricidad”, agregó.

El mandatario reiteró que el apagón no ocasionó daños mayores y que el servicio se restableció en dos horas.

Dijo que los ataques contra la CFE se deben, en parte, a que la oposición no quiere al director del organismo, Manuel Bartlett, por ser una persona que apoya a su gobierno.