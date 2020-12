Salud suma 12 mil 253 casos de COVID-19, la mayor cifra en un día

Por cuarto día consecutivo, México sumó más de 11 mil casos de COVID-19, y también reportó la mayor cifra dada a conocer en un día.

En conferencia de prensa, autoridades de Salud confirmaron 12 mil 253 casos nuevos, solo una semana después del mayor registro de un día, reportado el pasado 4 de diciembre con 12 mil 127 contagios.

Desde que inició la epidemia, un millón, 229 mil 379 personas han enfermado por COVID-19, sin embargo se estima que 84 mil 393 (un 6%) son casos activos que pueden transmitir el virus.

Ante la posibilidad de saturación en hospitales de CDMX por #COVID19, @HLGatell replica el mensaje de @Claudiashein: quédate en casa, no reuniones, no posadas, no fiestas. “Este es un llamado urgente”. pic.twitter.com/7vsdjC4t1Q

— Animal Político (@Pajaropolitico) December 12, 2020