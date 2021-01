Se buscan: Autoridades publican fotos de personas que asaltaron Capitolio

El Departamento de Policía Metropolitana ー Metropolitan Police Department, en inglés ー publicó fotos de las personas que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero y pidió ayuda a la ciudadanía para recabar información sobre sus identidades.

A través de la página oficial de la autoridad, se publicaron fotos de los participantes de la revuelta organizada en el Capitolio e incitada por el presidente estadounidense Donald Trump. Se les acusa de entrada ilegal al recinto.

MPD seeks assistance in identifying persons of interest responsible for Unlawful Entry offenses that occurred yesterday on US Capitol Grounds, 100 block of 1st Street, NW.

