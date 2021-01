AMLO informa estado de salud por COVID para evita rumores

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un video en el cual agradeció las muestras de apoyo y preocupación por su salud, tras dar positivo a COVID-19, y para que no se difundan rumores sobre su salud.

“Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien”, dijo mientras caminaba en Palacio Nacional sin usar cubrebocas.

El presidente agradeció las muestras de cariño y solidaridad que recibió de mandatarios, empresarios, obreros, amigos y adversarios políticos.

Aunque López Obrador se mantiene aislado, aseguró que ha estado pendiente del manejo de la pandemia.

“Estamos procurando la misma estrategia y fortalecerla que consiste en que a nadie le falte una cama. Que no les falten médicos, enfermeras, médicos y que no falten los medicamentos, que se atienda a todos”, insistió en el video.

Tras dar a conocer su estado de salud, el presidente aseguró que ha estado resolviendo el acopio de vacunas con las diferentes farmaceúticas con las que se tienen acuerdos.