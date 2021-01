Esta calculadora te dice cuándo te toca la vacuna contra la COVID

¿Cuándo me podré vacunar contra el COVID-19 si soy adulto mayor?, ¿si tengo comorbilidades?, ¿si soy joven pero trabajo en el sector salud?

Para responder estas preguntas de forma rápida y personalizada un estudiante de maestría en Computación y Física, Álvaro Diez, ha programado una herramienta con la que basta escribir tu edad y si tienes alguna condición especial, y te devuelve automáticamente el mínimo y máximo de personas que serán vacunadas antes de ti y en qué fecha te corresponde, de acuerdo al plan de vacunación que ha anunciado el gobierno de México y el ritmo al que se esté aplicando la protección.

Por ejemplo, para alguien que trabaja en la primera línea de atención a pacientes de coronavirus, independientemente de su edad o comorbilidades, ya está abierto el periodo de vacunación y como máximo tendrá delante en la fila a 646 mil 750 personas (actualizado a este jueves). En cambio, alguien de 25 años sin condiciones para ser considerado población de riesgo tendrá que esperar a que antes hayan sido vacunadas entre 34 millones 271 mil y 71 millones 833 mil personas, y le tocará entre junio de 2021 y marzo de 2022.

Álvaro Diez es un joven español que estudia en Polonia y configuró la herramienta junto a Dominika Miszewska, polaca estudiante de Medicina. Por amigos y conocidos que viven en México fue que vio que había muchas dudas sobre los tiempos de vacunación en este país pero que existían datos suficientes para responder de forma fácil. Actualmente trabaja en programar la misma calculadora para España, otro compañero en la de Argentina, y ya las hay para Polonia, Alemania, Irlanda, Reino Unido y Canadá.

Así que también se puede comparar por países: mientras que alguien de 42 años sin comorbilidades en México tiene delante en la fila a entre 21.6 y 34.2 millones de personas, en Irlanda solo tendría entre 1.5 y 2.9 millones, y en Canadá entre 11.7 y 22.5.

Todas estas calculadoras forman parte del desarrollo Omni Calculator, un proyecto nacido en Polonia con participación de estudiantes y científicos de más de 10 países para hacer fáciles y accesibles para la población cálculos de todo tipo, desde algo cotidiano como cuántos rollos de papel necesita un hogar en un periodo determinado, hasta cuestiones de física.

“Hacemos un poco de todo, desde ayudar a niños que están estudiando en el colegio a calcular el área de un cubo o de un cuadrado, hasta poner conocimientos más avanzados, como puede ser esto. Tuvimos también al principio de la pandemia una calculadora que estimaba el número de personas que podías salvar usando la mascarilla o cubrebocas. Ese tipo de conocimientos que si no tienes un background científico parecen muy complicados y tenemos la sensación de que la gente acaba tomando decisiones basada más en su instinto”, explica en entrevista.

La calculadora mexicana se irá actualizando no solo conforme pasen los días y haya más gente vacunada, sino también con las nuevas disposiciones que vaya estableciendo el gobierno, como si hay acceso a más vacunas de otras marcas, si alguna condición se agrega a la lista de grupos prioritarios, o cualquier cambio de planeación.

Por ejemplo, por ahora el sistema no acepta que se ponga una edad menor a 16 años, ya que por ahora no hay vacunación para niñas y niños, debido a que no se han hecho pruebas con estos grupos. También entre las condiciones personales se pregunta si estás embarazada, pero en ese caso, el mensaje cambia:

“Actualmente no se recomienda la vacunación para mujeres embarazadas (y mujeres que planean tener un embarazo) recibir la vacuna de COVID. Esta recomendación puede cambiar a medida que se hagan más test clínicos”, avisa.

En este enlace puedes consultar tu turno en la fila de vacunación, solo tienes que ingresar tu edad y contestar sí o no a si eres personal sanitario, en primera línea de atención a pacientes, población de riesgo o embarazada.