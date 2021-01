Empresa pide aval para rentar concentrador de oxígeno en Edomex

Como si se tratara de rentar una vivienda, una empresa de instrumentos médicos exige a sus clientes tener un aval con una propiedad en la Ciudad de México o el Estado de México para poder alquilarles concentradores de oxígeno, equipos necesarios para el tratamiento de pacientes con COVID grave.

La empresa se hace llamar Médica Motolinía Ecatepec, o Redgem, y se ubica en la colonia Jardines de Santa Clara, en Ecatepec, Estado de México. Se dedica a la venta de anteojos, equipos auditivos, aparatos ortopédicos y, más recientemente, la comercialización de concentradores de oxígeno.

Animal Político documentó que, además del aval, el proveedor requiere a sus clientes un depósito en garantía de 5 mil pesos para alquilarles un concentrador de 5 litros. El costo de la renta es de 10 mil pesos mensuales. Los aditamentos necesarios para utilizar el aparato se venden por separado en el mismo establecimiento.

La Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor (Profeco) confirmó a este medio que no ha recibido denuncias ciudadanas por este tipo de práctica abusiva.

Sin embargo, detalló que, entre el 22 de diciembre y el 22 de enero, ha conocido 98 quejas contra proveedores de oxígeno medicinal y ha infraccionado a 35 de ellos. También, con ayuda de la Policía Cibernética, ha “bajado” 374 sitios que ofertaban oxígeno o tanques de manera fraudulenta o abusiva.

Una asistente de Médica Motolinía o Redgem explicó que el requisito del aval con propiedad es una medida para que la empresa garantice que los clientes regresarán los equipos rentados y no se los quedarán.

Para alquilar los concentradores, tanto el proveedor como el cliente y su aval deben firmar un contrato. Este último debe aceptar que su propiedad quede en prenda en manos del proveedor.

“Un requisito muy importante para nosotros es que usted tenga un aval, una persona con un predio a su nombre, que firme el contrato y al mismo tiempo se haga responsable del equipo”, comentó.

“Es para asegurar el pago, si hay alguna avería y para asegurar la recuperación del equipo. Sí es forzoso (el aval) porque en otras ocasiones algunos (clientes) no lo quieren devolver y lo quieren pagar”.

La trabajadora dijo que el requisito del aval no es negociable, ni siquiera pagando montos mayores como garantía.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que este miércoles la Profeco presentará un informe sobre abusos relacionados con la venta oxígeno medicinal, así como tanques y concentradores.

La Profeco detalló que, en el último mes, ha efectuado 98 verificaciones a proveedores de oxígeno y ha multado a 35 de ellos por no informar a los consumidores los precios de recarga de cilindros; no informar términos y condiciones para facturación y no acreditar documentalmente la variación que han tenido los costos de recarga de oxígeno o venta de tanques entre enero y noviembre de 2020.

La institución llamó a los ciudadanos que tengan tanques y no los ocupen, los regresen al mercado para contribuir a que bajen los costos del producto.

“Profeco hace un llamado a la solidaridad de las personas que tienen tanques en sus casas y no los están usando para que permitan que vuelvan al mercado para que otras personas puedan utilizarlos. Se puede llamar a Infra al 55-5329-3068 o a Medigas al 800-500-2222.

“Asimismo, rechaza el abuso que algunas personas, con total falta de solidaridad, hacen a través de las redes sociales, abusando de la necesidad vital de otros”, indicó la institución en un posicionamiento enviado a este medio.