Mexicano ‘brilla’ en competencia internacional de startups

Rich Zapata Rosas fue premiado en la Venture Cup Sweden, la competencia más importante en Suecia para early-stage startups, como una de las 20 mejores ideas en el país, además de que recibió el “People’s choice award” en el evento de premiación.

Egresado de la Licenciatura de Ingeniería en Logística, generación 2017, de la Universidad de las Américas Puebla, Rich Zapata afirma que “el premio que recibimos tiene el propósito de encontrar las mejores ideas con el potencial de resolver problemas de gran impacto en la sociedad”.

De 380 aplicaciones participantes, la de ellos fue seleccionada como una de las 20 mejores a nivel nacional y una de las 5 mejores en la región Oeste del país europeo.

Rich Zapata participó como parte del equipo que presentó el proyecto ganador titulado “Lucero: guiding single-cells”, una herramienta de investigación que permite manipular y analizar células individuales en una muestra, ello al integrar principios básicos como pinzas ópticas, inteligencia artificial y pequeños chips de microfluidos.

“Nuestro proyecto busca ayudar a investigadores en el área de biología celular, a estudiar y entender enfermedades complejas a nivel single-cell de una manera más eficaz. A través de nuestra tecnología basada en óptica podemos automatizar y facilitar diferentes experimentos que pueden ser usados en áreas como oncología o virología y ampliar oportunidades de investigación”, explicó.

Venture Cup es la competencia para los emprendedores del mañana que conecta a expertos del mundo empresarial con nuevos emprendedores.

“Me siento muy contento y orgulloso por nuestros logros y todo lo que hemos alcanzado, ya que Suecia es considerado uno de los países más innovadores y estos dos premios fueron el primer reconocimiento nacional que tuvimos, nos dieron visibilidad, nos motivaron a seguir trabajando duro y a seguir luchando, ya que eran tiempos de mucha incertidumbre”, expresó.

“Hemos tenido otros reconocimientos tanto nacionales como internacionales, recibimos por parte de SPIE el Early-Stage Entrepreneur Travel Grant por el potencial de éxito que mostramos y fuimos invitados como semifinalistas al Startup Challenge de la conferencia de óptica y fotónica más grande del mundo, Photonics West en San Francisco.

Igualmente, agrega, fuimos semifinalistas en el evento de tecnología más importante de los países bálticos, Techchill, donde presenté nuestra tecnología a todos los participantes. Durante los meses de COVID-19 hemos participado online en reconocidos programas de validación y aceleración de tecnología en el European Institute of Innovation and Technology (EIT) y la incubadora de los paises bajos Yes Delft! al lado de startups muy prometedoras en las áreas de life-sciences y medtech. Ahora estamos enfocados en el desarrollo de nuestro prototipo en colaboración con otras universidades y una farmacéutica de la región.

“Estos últimos meses”, afirma, “han sido muy emocionantes y de muchos retos, durante el verano cerramos nuestra primera ronda de inversión y conseguimos diferentes tipos de apoyos económicos de la Unión Europea y del gobierno de Suecia, ahora me dedico a trabajar al 100% en este nuevo proyecto con el objetivo de poder llevarlo al siguiente nivel junto con todo mi equipo”.

Rich Zapata Rosas cuenta con una destacada trayectoria profesional: “durante mis estudios en la Universidad de las Américas-Puebla tuve la oportunidad de irme de intercambio a Uppsala University. Al finalizar mi licenciatura decidí estudiar una maestría en el extranjero y entre las diferentes opciones que tenía: Suecia, Alemania y Dinamarca, decidí regresar a Suecia, pero ahora a Chalmers University of Technology por la calidad académica y el programa que ofrecía”.

“Durante dos años estudié la carrera de Technology-based Business Design y tuve la oportunidad de hacer prácticas profesionales en Japón. Fue durante mi segundo año en la maestría cuando empecé a trabajar en un proyecto de innovación junto con dos compañeros y tres investigadores del departamento de física (ahora colegas), poco tiempo después creamos nuestra biotech startup llamada Lucero”, resume.