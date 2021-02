México suma 158 mil 536 muertes COVID; casos estimados bajaron 20%

Autoridades de Salud estimaron que hasta este 31 de enero se han registrado 2 millones 59 mil 964 contagios de COVID, de los cuales 104 mil 963 (5%) se encuentran activos, es decir que han presentado sintomatología en las últimas dos semanas.

Te puede interesar: CDMX modifica protocolo para manejo de fallecidos por Covid-19 para agilizar trámites

De acuerdo con Salud federal, el número de casos estimados ha tenido un descenso del 20% en las últimas dos semanas, mientras que un millón 412 mil 393 personas se han recuperado.

También informó que se han registrado 158 mil 536 fallecimientos por SARS-CoV-2, lo que implica un aumento de 462 en las últimas 24 horas.

A nivel nacional, ocupación de camas generales es del 56%, con 15 mil 237 disponibles y 19 mil 604 ocupadas, lo que representa 2% más que este sábado.

Hay ocho entidades que tienen más del 70% de camas generales ocupadas: Ciudad de México (87%), Estado de México (82%), Puebla (78%), Hidalgo (77%), Morelos (76%), Guanajuato (74%), Nuevo León (72%) y Nayarit (72%).

En cuanto a camas con ventilador, la ocupación a nivel nacional es del 52%, con 5 mil 134 disponibles y 5 mil 568 ocupadas.

Tres entidades se ubican por arriba del 70%: Ciudad de México (82%), Estado de México (75%) y Nuevo León (73%).

Hay 52% de ocupación de camas para pacientes críticos a nivel naciona; 3 estados tienen más del 70% de ocupación de camas con ventilador. Sigue aquí la transmisión en vivo: https://t.co/2FqpkF4Uem pic.twitter.com/vO3h7niejk — Animal Político (@Pajaropolitico) February 1, 2021

Lee más: La odisea de Alejandro: entró a un hospital a un proceso de rutina, se contagió de COVID, y ahora lucha por su vida

Avance en vacunación contra COVID

Al día de hoy se han aplicado 673 mil 327 vacunas en todo el país. De acuerdo con Salud, 41 mil 842 integrantes del personal de salud han recibido las dos dosis necesarias, mientras que 631 mil 485 solo tienen la primera.

El doctor Rui López Ridaura informó en conferencia de prensa que 991 dosis de vacunas se encuentran perdidas y hay una reserva de 6 mil 940 en el Instituto Nacional de Cancerología.

Se tiene registro de 5 mil 693 eventos supuestamente atribuibles a vacunación, de los que resultaron graves el 1%. Dos personas continúan hospitalizadas por la reacción que tuvieron a la vacuna contra COVID y 43 fueron dados de alta.

Gráficos de COVID-19 en México Casos y fallecimientos Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Confirmados Defunciones Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud de COVID-19 en México Nuevos casos Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Nuevos casos Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud por COVID-19 en México Defunciones confirmadas Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. defunciones nuevas *No corresponden al día en que ocurrieron, sino al día en que se sumaron al registro total de muertes.



Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud de COVID-19 en México Relación de casos Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Activos Recuperados Defunciones Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud de casos confirmados Aumento porcentual diario Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Aumento de respecto al día anterior Este gráfico muestra la aceleración de la curva epidemiológica desde el 1 de marzo. El primer caso confirmado en el país fue el 27 de febrero del 2020. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud