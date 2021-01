Morena vs Morena: estos aspirantes cuestionaron encuestas del partido

Tras presentar 14 resultados de las encuestas para las 15 candidaturas gubernamentales, Morena se enfrentó a cuestionamientos que nacieron de sus propias trincheras. Aspirantes de Guerrero, Colima, Nuevo León, Zacatecas, Chihuahua y Michoacán han cuestionado y exigido transparencia en el proceso de realización de las encuestas.

Ante el cuestionamiento, el presidente de la República negó tener alguna clase de afiliación al proceso de selección de los candidatos: “Nosotros no nos metemos ni en los procesos internos de los partidos ni en apoyar a ningún candidato ni a ningún partido”.

La elección de los candidatos a los gobiernos estatales también encendió una confrontación entre el grupo político que lidera Gabriel García, coordinador de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno federal, y el grupo de Ricardo Monreal, coordinador parlamentario en el Senado, ante el número de candidatos seleccionados de cada bando.

Sin embargo, la dirigencia de Morena defendió el empleo de las encuestas como una forma efectiva de elección. Incluso, a través de un spot publicitario, se llegó a calificar a las encuestas como “el mejor antídoto contra el amiguismo, el influyentismo y el sectarismo”. Este método fue propuesto por el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador.

También, el pasado 3 de diciembre Mario Delgado, presidente nacional del partido, afirmó que todos los candidatos habían firmado un documento en el cual se comprometían a tener “un trato fraterno y no acudir a la denostación en este proceso (el de las encuestas)”.

Pero eso no detuvo a los candidatos que perdieron en sus respectivas entidades a alzarse y vociferar sus inconformidades, así como imposiciones, “procesos oscuros”, e incluso fraude dentro de la metodología de selección.

Así es como se desarrollaron los enfrentamientos y señalamientos en los distintos estados:

Guerrero

Uno de los casos más recientes es el de Guerrero, entidad en la cual apenas el miércoles pasado Mario Delgado anunció que el senador Félix Salgado Macedonio había resultado elegido en las encuestas.

Ante esto, otro de los candidatos, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien es hermano de la secretaria de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, fue uno de los primeros en levantarse y pedir que se esclareciera la metodología de las encuestas.

A través de sus redes sociales, Sandoval escribió: “Hemos comunicado a nuestros compañeros que pediremos transparentar el método utilizado para la selección de candidato, agotaremos todas las instancias de nuestro partido para esclarecer el proceso”.

La inconformidad por la elección del candidato también fue externada por el conductor John M. Ackerman, cuñado de Pablo Amílcar Sandoval, quien calificó a Félix Salgado como “un personaje oscuro con una serie de denuncias formales en su contra por violación y violencia de género”.

En su columna de La Jornada, denunció una inconsistencia en el anuncio del candidato seleccionado, el cual fue pospuesto por dos semanas. La fecha inicial para designar al ganador era el 17 de diciembre, día en el cual ganaría Sandoval, afirmó el conductor; sin embargo, “sorpresivamente y de última hora Delgado se echó para atrás frente a las amenazas del equipo perdedor. Dos semanas después, el resultado cambió mágicamente y Salgado fue designado el abanderado del partido”.

“La realización de las encuestas ha sido marcada por la más absoluta opacidad. No existe información oficial alguna con respecto a la metodología utilizada y los resultados no se han hecho públicos”, señaló Ackerman.

Previamente, quien estaba del lado inconforme era Félix Salgado, quien acusó a la dirigencia nacional de favorecer a Amílcar Sandoval y buscar su imposición.

“En Morena NO MENTIR, es uno de sus más grandes postulados. La encuesta la gané de calle con 80 puntos sobre 40, del quinto lugar que pretenden hacer ganador. Voy a seguir en Morena, no me voy, y voy a ganar todas las encuestas que manden a hacer. Aquí no hay imposición ni dedazos”, escribió a través de sus redes sociales.

Ante este conflicto, otro de los aspirantes, el exsenador Luis Walton, propuso integrar la “Comisión Estatal para la Conciliación y la Unidad de los aspirantes de Morena” con la finalidad de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de los aspirantes con Mario Delgado. Esta iniciativa no se llevó a cabo.

Colima

En el caso de la gubernatura de Colima, la diputada federal Claudia Yáñez, quien aspiraba a la candidatura de la entidad, renunció a su militancia en Morena luego de perder contra la ex delegada federal de Programas de Bienestar en la entidad, Indira Vizcaíno Silva.

En su misiva de renuncia citó “intereses oscuros y acuerdos cupulares” en el proceso interno de elección. Previamente había señalado a la aspirante elegida de usar la coordinación de programas federales para construir su candidatura.

En la misma carta de renuncia, dirigida a Mario Delgado, lo acusó de ofender su “dignidad ciudadana” al grado de serle “imposible continuar afiliada a ese partido, en el que de manera desleal y oprobiosa se atropellan los derechos políticos-electorales de sus militantes”.

Chihuahua

Tras la designación del ex delegado federal Juan Carlos Loera a la candidatura, el senador morenista Cruz Pérez Cuéllar, anunció que impugnaría el proceso ante el Tribunal Electoral y solicitaría que se repitiera la encuesta.

Asimismo, pidió que la dirigencia nacional de Morena explicara con transparencia y claridad los parámetros a medir, así como la metodología de las encuestas previas a realizarse, para no recaer en una incertidumbre como la que sucedió en la primera vuelta.

Días después, el senador acusó a Gabriel García Fernández, coordinador de los delegados federales del gobierno de López Obrador, de “ser responsable directo de la manipulación del proceso de selección de candidatos al interior”, e incluso de “cucharear” las encuestas para la selección de candidatos.

Nuevo León

En Nuevo León las mareas no están más tranquilas, ya que la victoria de la alcaldesa del municipio de Escobedo, Clara Luz Flores, no gustó a la militancia morenista, la cual la señaló como alguien que lleva poco tiempo dentro de partido.

La delegada estuvo en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 20 años y renunció apenas el pasado 10 de febrero. Poco después se unió a Morena y decidió inscribirse ante la Comisión Nacional de Elecciones para participar en las encuestas.

Zacatecas

El 19 de septiembre Mario Delgado anunció la candidatura de David Monreal por el estado. Se informó que las encuestas se habían hecho vía telefónica en el mes de diciembre, y Monreal había obtenido 36.25 por ciento de las preferencias, seguido por el senador José Narro.

Ante la noticia, sucedieron dos cosas: Narro llevó su inconformidad a redes sociales, y señaló que impugnaría los resultados de la encuesta, y en un video señaló que se habían encontrado irregularidades en la encuesta.

Encontramos numerosas irregularidades en la encuesta con la que el día de ayer justificaron el triunfo de David Monreal. Creemos que hay opciones para tener en verdad un proceso interno transparente, acorde a los deseos de la militancia.https://t.co/SIdiVjDX1Y — José Narro Céspedes (@NarroJose) December 20, 2020

“Que no les quepa duda, amigos y compañeros, que ganamos la encuesta. Sin embargo, ellos decidieron respaldar su decisión con una encuesta a modo. Esperamos que recapaciten y se haga un proceso fiel a los ideales de nuestro partido”, escribió a través de Twitter.

La segunda reacción se materializó el 3 de enero cuando una caravana de vehículos protestó en la capital en contra de Mario Delgado, por supuestamente respaldar a David Monreal y lo acusaron de no escuchar a la militancia morenista. Aunque esa no era la primera vez que se manifestaban contra el candidato electo.

Antes de que el grupo de morenistas, autodenominados “históricos”, se presentara en la CDMX, el 26 de diciembre se organizó una reunión vía Zoom en la cual tres de los aspirantes derrotados, entre los que se encontraba Narro, acordaron organizarse contra ” la imposición” de David Monreal.

Michoacán

Una designación que también causó mucha inconformidad fue la del exdirigente de la CNTE Raúl Morón como aspirante para Michoacán, ya que el senador Cristóbal Arias acusó una intervención desde Palacio Nacional en favor del ganador.

Arias afirmó que buscaría “otros caminos” para obtener su candidatura, aunque esto le requiriera contender con otros partidos. También contó en entrevista con Radio Fórmula, que había sostenido una charla con Mario Delgado, antes de que los resultados fueran anunciados, en la cual el líder morenista le confesó que no sería seleccionado candidato.