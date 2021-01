¿Qué pasa si no se pone la segunda dosis de vacuna Pfizer a los 21 días?

El retraso en las entregas de vacunas de Pfizer BionTech pone en riesgo el completar los esquemas de inmunización en el tiempo que estaba probado en los protocolos, que son 21 días, y con los que se lograba una protección de hasta 95%.

¿Cuánto podría afectar eso la protección que otorga la vacuna? Primero hay que decir que el producto de Pfizer ofrece una inmunidad alta con la primera dosis. La información que el laboratorio produjo (en sus fases de prueba) muestra que con la primera dosis se obtiene entre 70 y 80% de protección.

“Se han documentado casos de hasta 90%” –refiere Carlos Magis Rodríguez, académico del departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM– es una protección muy alta, con una sola dosis. El rango más bajo que es de 70% es similar al que ofrecen con dos dosis vacunas como la de AstraZeneca. Por eso ha surgido esta discusión a nivel internacional de que si la vacuna es escasa, se privilegie la primera dosis”.

Pero, advierte el experto en Salud Pública, eso no quiere decir que se deba entonces dejar a las personas con una sola aplicación o que la segunda dosis puede espaciarse de forma arbitraria.

El protocolo que demostró el 95% de protección es un protocolo con una segunda vacuna a los 21 días, si ese lapso se hace más grande no se sabe, con evidencia científica, qué tanto se afectará la protección total de la vacuna.

“La evidencia científica dice que hay que vacunar a los 21 días, la evidencia en la práctica es la que vamos a empezar a ver. Y lo cierto es que en la vida real vamos a ver que no todo mundo se vacuna en ese lapso, habrá quien acuda por la segunda dosis después, como pasa con otras vacunas”, dice Magis Rodríguez.

En términos prácticos resume: “No aplicar la segunda dosis a los 21 días es una falla del protocolo, ¿que si es una falla grave? No, hay otras peores, es peor no poner la vacuna. Hay personal de salud que no está protegido, faltan los médicos de hospitales privados, faltan los odontólogos, que tienen mucho riesgo. Podríamos entrar en algo que se llama en salud pública muertes evitables, existían las vacunas, no las pusiste, esas muertes no se evitaron”

El pasado 8 de enero, el Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS (SAGE por sus siglas) sostuvo que el intervalo recomendable en la aplicación de las dos dosis de la vacuna es de entre 21 y 28 días, pero ante circunstancias epidemiológicas excepcionales y que varios países tienen limitaciones para la provisión de la vacuna, “la recomendación de la OMS en la actualidad es que el intervalo entre dosis puede extenderse hasta 42 días (seis semanas). De obtenerse datos adicionales sobre intervalos más extensos entre las dosis, se estudiará una revisión de esta recomendación”.

La OMS recomendó ampliar el tiempo de aplicación entre las dosis de la vacuna Pfizer (2), lo que permitiría expandir la cobertura con una sola dosis, explicó @HLGatell. pic.twitter.com/YelKV1yE5N — Animal Político (@Pajaropolitico) January 20, 2021

Ante la reducción de las entregas de Pfizer BionTech por la necesidad de cerrar su planta de Bélgica unas semanas para ampliarla, aumentar la producción y así enviar dosis a más países, el gobierno de México evalúa qué hacer con los esquemas de vacunación.

“La posibilidad de que se extienda hasta 42 días (el plazo para poner la segunda dosis) ofrece grandes ventajas cuando existe una producción limitada y a ritmo cambiante en el mundo, esto nos permitiría seguir expandiendo la cobertura con primera dosis, y ganar tiempo para lograr la segunda dosis, sin afectar en forma alguna a los vacunados. La intensidad de protección sería la misma y con la primera dosis ya se tiene una eficacia que es muy comparable a la mayoría de las vacunas que se usan en el planeta”, aseguró Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, en la conferencia vespertina de este martes 19 de enero.

Este día, el Grupo Técnico Asesor de Vacunación contra COVID-19 en México se reunió para analizar la recomendación de la OMS y la evidencia científica que hay sobre la inmunización. El subsecretario de salud aseguró que las recomendaciones de este grupo técnico asesor se evaluarán y se tomará una decisión sobre el paquete de vacunación que llegó este martes 19 a México, con 219 mil 375 dosis, de las 443 mil que había comprometido Pfizer en un inicio para este embarque.

Hasta ahora, México ha aplicado 488 mil 513 primeras dosis a personal de salud de primera línea en instituciones públicas y 9 mil 609 esquemas completos, ya con segunda dosis. El presidente de México anunció en su conferencia matutina de este martes que con el embarque recién llegado se inmunizaría al personal de salud de hospitales privados, quienes hasta ahora no habían recibido vacuna.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó, durante su conferencia de prensa, que en la Ciudad de México se vacunará a 5 mil 200 integrantes del personal de salud de primera línea de hospitales privados y el resto de las vacunas serán para segunda dosis, la capital recibió un total de 83 mil 815 vacunas.