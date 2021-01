Trump no asistirá a ceremonia de investidura de Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que no asistirá a la ceremonia de investidura de su sucesor, Joe Biden, dos días después de que partidarios del mandatario asaltaran el Capitolio arengados por él para revertir su derrota electoral.

“A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de juramento el 20 de enero”, escribió Trump en un lacónico tuit.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021