Me estoy recuperando: AMLO da negativo a prueba de COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ha dado negativo a la prueba de antígenos de COVID-19.

A 11 días de haber confirmado el contagio, el presidente dijo estarse recuperando de las secuelas de la enfermedad.

Leer más: ‘Todavía tengo COVID, me presento para que no haya rumores’, dice AMLO en video

“Me hicieron la prueba de antígenos hoy por la mañana y ya salí negativo. Desde luego todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del COVID”, dijo en un video transmitido este jueves.

“Me hicieron la prueba de antígenos y ya salí negativo”, dijo el presidente @lopezobrador_ y agradeció a quienes se preocuparon por su salud. pic.twitter.com/SLHyDFgYZg — Animal Político (@Pajaropolitico) February 5, 2021

López Obrador insistió en que este mismo mes de febrero iniciarán las campañas masivas de vacunación contra COVID-19, iniciando por los adultos mayores.

“Ya tenemos hechos los contratos y la semana próxima empiezan a llegar vacunas en buena cantidad, ya dosis suficientes para que se inicie la campaña nacional de vacunación, esto nos va a proteger”, dijo el presidente.

“No voy a dejar de agradecer a todas y a todos ustedes, Mexicanos y también extranjeros que se preocuparon por mi salud, a los que me desearon que saliera adelante, a los que oraron, a los que me enviaron bendiciones, buenas vibras, a todos, a todos, así, muchas gracias de todo corazón”, agregó el mandatario.

Apenas el 29 de enero, el presidente López Obrador publicó un video para que no se difundieran rumores sobre su salud.

“Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien”, dijo mientras caminaba en Palacio Nacional.