CNDH pide a visitadora dar ‘explicaciones’ por agresiones a migrantes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó a la titular de la Quinta Visitaduría, Elizabeth Lara Rodríguez, a que dé “seguimiento” a la difusión por parte de Animal Político de testimonios de personas migrantes que señalaron violaciones graves a sus derechos humanos por parte de grupos criminales y miembros de las policías estatales y federal.

“Elizabeth Lara tiene la encomienda de explicar detalladamente todo lo relacionado con la información referida”, apuntó la CNDH en un comunicado que publicó la tarde de este miércoles.

La CNDH rechazó “tajantemente que se oculte información, o se encubran actos violatorios de derechos humanos”. “Por el contrario, siempre hemos denunciado y señalado las condiciones, negligencias u omisiones del Estado Mexicano respecto a la vulneración de los derechos de las personas”.

“La actuación de esta Comisión siempre ha sido transparente. Y ratificamos nuestro compromiso con las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, añadió la CNDH, que puso como ejemplo de esto la recomendación 50/2020 emitida a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y al Instituto Nacional de Migración (INM) “por las agresiones que personal de ambas instituciones infringieron en contra de integrantes de la caravana migrante que ingresó al territorio nacional en enero de 2020”.

La respuesta de la Comisión llega luego de que la tarde del lunes, Animal Político publicó una investigación que documenta que la CNDH recabó entre septiembre de 2019 y febrero de 2020 múltiples testimonios de migrantes que denunciaron ser víctimas de secuestros masivos y de otras violaciones graves a derechos humanos.

Este medio tiene en su poder documentos oficiales que prueban que la CNDH tiene conocimiento de estos testimonios desde hace más de un año. Y que, sin embargo, no los ha hecho públicos en comunicados, recomendaciones, ni en un informe especial sobre violaciones sistemáticas de derechos en contra de personas migrantes, como los que sí publicó en 2009 y 2011.

Por poner dos ejemplos: en el oficio OF/TAP/573/2019, la Oficina Foránea de la CNDH en Tapachula le envió el 20 de noviembre de 2019 copia a la propia titular de la CNDH, Rosario Piedra, de testimonios de secuestros masivos de migrantes, recabados entre el 24 y 26 de septiembre en Tapachula y en Arriaga, en la frontera sur de México.

Mientras que en el oficio SE/DOI/0140/20, que este medio obtuvo por transparencia pública, la dirección de Organismos Internacionales de la CNDH informó a la titular de la Quinta Visitaduría que organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras alertaban sobre casos de secuestros masivos de migrantes en Tabasco, también en la frontera sur mexicana.

Previo a la publicación del reportaje, Animal Político buscó en múltiples ocasiones una entrevista con la directora de la Quinta Visitaduría, Elizabeth Lara, o una postura al respecto.

Sin embargo, la CNDH solo aportó un resumen de 44 comunicados sobre sus acciones en defensa de los migrantes, las cuales incluyen recomendaciones realizadas en 2019, durante la administración del anterior ombudsman, Luis Raúl González Pérez.

Este miércoles, la CNDH volvió a defender su trabajo señalando estos comunicados relacionados “con diversas problemáticas” que enfrentan los migrantes, como “agresiones y observar la omisión en el tema o la arbitrariedad por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno”; “exhortos para garantizar el derecho a la salud de las personas en las estaciones migratorias, o el establecimiento de medidas cautelares”.

No obstante, como se apuntó en el reportaje, en ninguno de esos comunicados se referencia a los testimonios de secuestros masivos revelados por Animal Político.

La mañana de este 3 de febrero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la CNDH debe rendir cuentas, ser transparente y no ocultar información.

“Si no reconocemos que existen estas violaciones no podemos avanzar”: @M_OlgaSCordero dijo que la @CNDH debe rendir cuentas y ser transparente y no ocultar información, al ser cuestionada sobre testimonios de migrantes que la Comisión reservó. https://t.co/0WEDXJfidq pic.twitter.com/HarI2O0ckB

— Animal Político (@Pajaropolitico) February 3, 2021