Disminuyen 32% los casos de COVID, el mayor descenso registrado

Autoridades de Salud reportaron 531 muertes más por COVID-19, para un total de 166 mil 731 defunciones confirmadas por la enfermedad. También registraron 3,868 casos, para un acumulado de un millón 932 mil 145 personas que han enfermado, desde el inicio de la epidemia. Leer más: Valle de México suma 5 días de descenso en hospitalizaciones por COVID Sin embargo, se considera que 65 mil 789 (un 3%) son casos activos por presentar síntomas en los últimos 14 días. En conferencia de prensa, autoridades señalaron que entre la semana 3 y 4 del año se dio la mayor reducción de casos, al registrar un descenso del 32% en la tendencia. A nivel nacional, hay una ocupación del 49% de camas de hospitalización general, mientras que en camas con ventilador; tres entidades (Ciudad de México, Morelos y Edomex) superan el 70%, el nivel de seguridad, de acuerdo con autoridades. A nivel nacional, 51% de camas de hospitalización general están disponibles y 49% ocupadas. En camas con ventiladores, 54% están disponibles y 46% ocupadas. 2/2 pic.twitter.com/WYVNx9bE01 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) February 9, 2021 En cuanto a camas con ventilador, la ocupación nacional es del 46%. La capital del país es la única que supera el nivel de seguridad en este tipo de camas.

Warning: file_get_contents(https://pajaropolitico.com/covidAPI/new.php?version=1384): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 522 Origin Connection Time-out in /home/apolitico/web/wp-content/themes/animalpolitico-2019/inc/covid_viz.php on line 5

Gráficos Casos y fallecimientos de COVID-19 en México Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Confirmados Defunciones Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud Nuevos casos de COVID-19 en México Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Nuevos casos Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud Defunciones confirmadas por COVID-19 en México Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. defunciones nuevas *No corresponden al día en que ocurrieron, sino al día en que se sumaron al registro total de muertes.



Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud Relación de casos de COVID-19 en México Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Activos Recuperados Defunciones Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud Aumento porcentual diario de casos confirmados Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Aumento de respecto al día anterior Este gráfico muestra la aceleración de la curva epidemiológica desde el 1 de marzo. El primer caso confirmado en el país fue el 27 de febrero del 2020. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud



#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre. Para entender mejor > Académicos, escritores y ciudadanos proponen a AMLO acciones contra COVID > Valle de México suma 5 días de descenso en hospitalizaciones por COVID : file_get_contents(https://pajaropolitico.com/covidAPI/new.php?version=1384): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 522 Origin Connection Time-out inon line

: mysqli_query(): MySQL server has gone away inon line: mysqli_query(): Error reading result set's header inon line