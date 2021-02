Países acaparan vacunas, se debe liberar su propiedad intelectual: OMS

Pese a la existencia del programa COVAX, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para el acceso equitativo y oportuno de las vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo, la OMS señaló que los países ricos siguen minando este esfuerzo al acaparar las dosis producidas.

Aunque el propio Consejo de Seguridad de la ONU resolvió este viernes lanzar una petición a todos los Estados miembros el acceso equitativo a las vacunas, incluidas las zonas en conflicto, así como financiar la iniciativa COVAX, la OMS consideró que estas medidas no son suficientes en el combate a la pandemia.

Este documento fue aprobado por más de 110 países, incluidos los 15 miembros del Consejo de Seguridad, del que México es parte.

“Estoy contento de que el Consejo de Seguridad haya votado a favor de la equidad en las vacunas, pero si queremos soluciones prácticas, entonces hay que tomar en serio la exención de propiedad intelectual y el Consejo de Seguridad puede hacerlo si hay voluntad política. Votar por la equidad es importante y lo apreciamos, pero hay que dar pasos concretos para aumentar la producción, la vacunación y acabar con este virus lo antes posible”, dijo el doctor Tedros Adhanon Gebreyesus, director de la OMS.

El directivo denunció que los países con mayores recursos continúan minando el esfuerzo de COVAX, el cual busca distribuir equitativamente 2 mil millones de dosis contra COVID para fines de 2021.

“Hemos avanzado. Pero ese progreso es frágil. Necesitamos acelerar el suministro y distribución de vacunas, y no podemos hacerlo si algunos países continúan acercándose a los fabricantes que están produciendo vacunas con las que cuenta COVAX”, reiteró.

“Entiendo muy bien que todos los gobiernos tienen la obligación de proteger a su propia gente. Pero la mejor manera de hacerlo es suprimiendo el virus en todas partes al mismo tiempo. También es importante recordar que, aunque las vacunas son una herramienta muy poderosa, no son la única herramienta. Todavía necesitamos acelerar la distribución de diagnósticos rápidos, oxígeno y dexametasona”, advirtió.

El director de la OMS explicó que en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio hay provisiones para compartir propiedad intelectual para el caso de vacunas, pero este asunto sigue siendo “el elefante en la habitación” del que nadie quiere hablar.

“Especialmente cuando hablamos de propiedad intelectual vemos falta de cooperación y una seria resistencia. Para ser honesto, no puedo entenderlo. Esta pandemia no tiene precedentes y el virus ha tomado al mundo entero como rehén. Este tipo de cosas pasan una vez cada 100 años. ¿Si la provisión no puede ser aplicada ahora, entonces cuándo?, si no podemos aplicar provisiones durante tiempos difíciles y bajo condiciones sin precedentes ¿entonces cuando?, esto es serio”, exclamó

De acuerdo con la OMS, India y Sudáfrica realizaron una propuesta a la Organización Mundial de Comercio para establecer una provisión de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas COVID-19, lo que “reduciría enormemente el costo de las vacunas y permitiría el flujo libre de medicinas y la transferencia de conocimiento y tecnología alrededor del mundo, beneficiando especialmente a los países en desarrollo y a aquellos de medianos ingresos”.

Aunque la propuesta ha sido públicamente avalada por 90 países, no tiene el apoyo de la Unión Europea, y aún continúa siendo estudiada por la OMC.