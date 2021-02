Se reanuda audiencia de Alonso Ancira por caso Agronitrogenados

Esta mañana se reanudó la audiencia de Alonso Ancira Elizondo, exdirector de la empresa Altos Hornos (AHMSA), en la que se definirá si es vinculado a proceso por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

Se prevé que la defensa exponga una posible violación a una suspensión de amparo con la que contaba para no ser detenido.

También se espera que la defensa reitere su posición de realizar una reparación económica por el presunto daño causado a Pemex tras la compra de la planta. La audiencia es a puerta cerrada.

Ancira llegó a México extraditado por España la noche del 3 de febrero, sin embargo, la audiencia inicial se suspendió por casi nueve horas debido a que el empresario manifestó que se sentía mal e incluso presentó agitación y complicaciones para respirar.

Los paramédicos del juzgado lo revisaron y determinaron que presentaba una descompensación de tipo metabólica por cansancio y falta de alimento.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que Alonso Ancira debe devolver los 200 millones de dólares que pagó Pemex de sobreprecio por la planta de Agronitrogenados.

“Nosotros lo que queremos es que devuelva todo lo que se sustrajo del erario. Nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción, no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados y no es nada más la decisión de un juez, como era antes, que ni siquiera se sabía de qué juez se trataba y hacían sus enjuagues en lo oscurito (…) si eso se devuelve hay una reparación del daño y la Fiscalía determina que hay un castigo, si hay disminución de pena, eso corresponde al juez”, dijo.

Con información de Arturo Ángel