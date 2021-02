“Tienen todo el derecho", AMLO apoya a candidatos artistas y deportistas

“Tienen todo el derecho, es legítimo y legal”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador como respuesta a la candidatura de conductores de televisión, actores, cantantes y deportistas, anunciados por distintos partidos, para contender en las boletas electorales de las elecciones intermedias de este año.

“De acuerdo a la Constitución tenemos el derecho de votar y a ser votados, no descalifiquemos a priori. Dejemos que el escrutinio que la decisión quede en manos del pueblo, no estemos pensando que el pueblo es menor de edad, que necesita tutela”.

Algunas de las personalidades que se postularon para contender por cargos públicos son el conductor Alfredo Adame, quien se postuló como precandidato a diputado federal y la cantante Francisca Viveros, mejor conocida como “Paquita la del Barrio”, quien se registró como precandidata a diputada local en Veracruz.

Otro caso es el de Lupita Jones, ex Miss Universo, quien está en pláticas para contender por la gubernatura de Baja California. Y figurando en el listado de precandidatos a la gubernatura de Nuevo León, con el Partido Encuentro Solidario, está el actor y cantante Ernesto D’Alessio.

En el ámbito deportivo, de la mano con el Partido de Encuentro Solidario (PES), los exfutbolistas “Bofo” Bautista y Javier “el Abuelo” Cruz, estarán contendiendo para diputaciones en Jalisco y Nuevo León, respectivamente.

Por su parte, el partido de Redes Sociales Progresistas reclutó a profesionales de la lucha libre para competir por algunas alcaldías de la Ciudad de México, como es el caso de Tinieblas, Carístico y Blue Demon Jr.

“No se entiende de que estamos viviendo otros tiempos, ¿por qué no un artista, por qué no un deportista, por qué no un campesino, por qué no un obrero?”, cuestionó López Obrador.

Afirmó que los personajes públicos que se “han vendido” son aquellos que no poseen principios ni ideales, ni “vergüenza”, aunque tengan altos títulos académicos o estudios en instituciones prestigiosas, como Harvard.

“Esto de las élites y los ilustrados, eso tiene que ver con el conservadurismo, dejarle al pueblo las decisiones. El pueblo es sabio, se equivoca menos, sabe muy bien lo que conviene lo que no conviene, a veces cuesta trabajo que se entienda y hay que respetarlos a todos, nada de censura, nada de prohibiciones”.

Morena, el partido del presidente, también ha atraído a sus filas a personalidades del espectáculo como la actriz Gabriela Goldsmith, al cantante e integrante de la banda Jerez, Marco Flores, y al “youtuber” Paul Velázquez.