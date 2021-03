8M: Mujeres marchan en estados para exigir justicia para víctimas

Este lunes se realizan manifestaciones y actos simbólicos en diversos estados del país, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Las mujeres exigen a las autoridades federales y estatales justicia para las víctimas de feminicidio y desaparición, así como un cese de la violencia contra la mujer.

Edomex

En el Estado de México, una de las manifestaciones se lleva a cabo en el municipio de Ecatepec. El punto de partida fue la estructura llamada Puente de Fierro.

Las mujeres explicaron a Animal Político que eligieron este sitio porque “aquí se han encontrado muchos cadáveres de mujeres, más de 50”.

A unos metros del Puente de Fierro, se encuentra el museo y centro comunitario ‘Casa Morelos’, el cual desde temprana hora estaba protegido con vallas metálicas, como en Palacio Nacional.

Algunos de los colectivos que participan en esta marcha son: Mujeres Unidas en el Estado de México y Círculo de Mujeres Renaciendo.

Antes de empezar la marcha, alrededor de 50 mujeres interpretaron las canciones: Canción sin Miedo y Querida Muerte.

En punto de las 12:15 horas, las manifestantes partieron del Puente de Fierro y se detuvieron frente a la Casa Morelos para unirse con otro grupo de mujeres.

"Ni una asesinada más", gritan mujeres en la protesta en el Puente de Fierro, en Ecatepec, #Edomex. En ese lugar se han encontrado los cuerpos de víctimas de feminicidio.

Durante su recorrido hacia el Palacio Municipal de Ecatepec, las mujeres gritaron consignas como “¡la policía no me cuida, me cuidan mis amigas!”, “¡Ni una más, ni una asesinada más!, “¡Hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal!”, “¡No quiero tu piropo quiero tu respeto!”.

Al inicio, las manifestantes no fueron resguardadas por la policía local.

Cuando caminaban sobre la avenida Revolución, los automovilistas iban detrás de la marcha tocando el claxon pidiendo a las mujeres que se retiraran del camino. Luego de unos minutos, dos patrullas de la Policía Municipal se colocaron atrás de ellas para permitir el avance seguro de la marcha.

Sin embargo, instantes después solo permaneció una de las patrullas y esto permitió que algunas motos y automóviles pasaran entre la marcha, si registrarse algún incidente.

En el trayecto, algunas de las manifestantes realizaron pintas en puentes y en estaciones del Mexibús.

En #Edomex las mujeres intervienen en la estación del Mexibús San Cristóbal, mientras se les escucha gritando "fuimos todas".

Al llegar al Palacio Municipal de Ecatepec, las mujeres abrieron las vallas que lo rodeaban e ingresaron a la explanada. Ahí, al grito de “fuimos todas”, lograron retirar las vallas metálicas de más de dos metros que cubrían las estatuas de Matamoros, Morelos y Galeana. Ahí hicieron pintas y gritaron consignas.

El grupo de mujeres se acercaron a la entrada principal del Palacio Municipal para realizar pintas y tratar de entrar al edificio. No hubo enfrentamiento con policías y alrededor de las 15 horas, la manifestación se dispersó.

Jalisco

En el estado del Bajío, el colectivo Hilos intervino la glorieta de La Minerva, ubicada en la ciudad de Guadalajara. El acto consistió en instalar un tejido de yute y rafia, en color rojo, de 280 metros de largo.

El objetivo del colectivo es exigir justicia para las víctimas de feminicidio en el estado y atención a los casos de desaparición.

“Este proyecto llamado ‘Sangre de mi Sangre’ es un llamado a las autoridades y a la sociedad… Tardamos en hacerlo un año y participaron 200 personas, entre ellos familias de víctimas de desaparición” comentó a Animal Político, Claudia Rodríguez, integrante del colectivo.

La fuente de La Minerva, explicó el colectivo, estaba seca porque previamente pidieron autorización al municipio de Guadalajara para poder intervenirla. Les hubiera sido imposible hacer el tejido sin que retiraran el agua, pues estaba fangosa.

Este movimiento también se realiza en Puerto Vallarta, Ciudad de México y Chihuahua

La intervención permanecerá hasta el miércoles por la mañana.

En #Jalisco, el Colectivo Hilos intervino la Glorieta de la Minerva con el proyecto "sangre de mi sangre" que consta de un tejido en color rojo de 280 metros para llamar la atención de las autoridades y la sociedad.

Las mujeres que participaron en la marcha en esta ciudad se concentraron en la Glorieta La Normal para avanzar a la 1 de la tarde hacia el Centro de Justicia para la Mujer.

La primera parada fue en el DIF Jalisco, donde lanzaron la consigna de “las niñas no se tocan, las niñas no se violan”. La marcha siguió y una cuadra antes de llegar a la Glorieta de Tránsito, un grupo realizó pintas en un banco, ahí intervinieron policías para evitar un altercado entre personal del banco y las manifestantes.

Algunas mujeres resultaron lesionadas por los vidrios que se rompieron, por lo que la marcha paró para atenderlas.

La macha en Guadalajara salió de la Glorieta La Normal hacia el Centro de Justicia para la Mujer. De acuerdo con Protección Civil, en la marcha participan cerca de 350 manifestantes

Puebla

En el estado de Puebla, integrantes de colectivos se reunieron afuera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para avanzar hacia la Fiscalía estatal.

Antes de iniciar con la manifestación, las personas pasaron por un filtro sanitario, en el que se les otorgó un cubrebocas.

El contingente partió alrededor del mediodía y durante su recorrido gritaron consignas exigiendo al gobierno estatal justicia para las personas desaparecidas.

En la marcha participan poco más de 100 personas y además de las consignas corean canciones e invitan a la población a sumarse al movimiento.

#HastaEncontrarles Cerca de 130 personas marchan rumbo a la Fiscalía. Se escucha la "canción sin miedo" en una bocina al frente del contingente.

