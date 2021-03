Intelectuales se deslindan del festival de Roemer, ante acusaciones

11 académicos, científicos e intelectuales anunciaron su renuncia como consejeros asesores de “Ciudad de las Ideas”, ante las denuncias de abuso sexual y violación que enfrenta el cofundador del festival Andrés Roemer.

En una carta enviada al empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca (principal empresa patrocinadora del festival), los intelectuales le pidieron adoptar una política de cero tolerancia al acoso y a desvincularse de Roemer mientras se le investiga.

“A la luz de las recientes múltiples acusaciones y denuncias penales formales de agresión sexual y acoso contra el cofundador de CDI (Ciudad de las Ideas), Andrés Roemer, ya no queremos estar asociados”, expresaron en la carta, donde solicitaron también que su biografía e imagen “se eliminen inmediatamente de la lista de miembros de la junta asesora”.

“Alentamos a CDI y TV Azteca a seguir los ejemplos de la UNESCO y la Universidad de Columbia y desvincularse de Andrés Roemer mientras se investigan a fondo las acusaciones formuladas en su contra”, se lee en la carta.

De acuerdo con el colectivo Periodistas Unidas Mexicanas, existen al menos 30 denuncias contra Roemer por acoso y abuso sexual, así como por violación.

Entre los firmantes están Catherine Mohr, directora de Investigación Médica en el Centro Intuitive Surgical e instructora para el Departamento de Cirugía en la Escuela de Medicina de Stanford; Daniel Dennett, doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford y miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y de la Academia Europea de Ciencias y Artes; Julian Baggini, escritor y editor fundador de la revista The Philosophers Magazine.

También suscribieron Deborah Berebichez columnista del Newspaper y escritora fundadora de Crossroads en The Stanford Daily, donde se enfoca en el impacto que tienen los negocios sobre la ciencia y la tecnología; Judith Eve Lipton, psiquiatra que aborda temas relacionados a la sexualidad, la guerra y la naturaleza humana.

Además, están Jerry Coyne, profesor en el Departamento de Ecología y Evolución en la Universidad de Chicago; el filósofo David Livingstone Smith; Gerd Gigerenzer, psicólogo alemán que ha estudiado el uso de la racionalidad definida y la heurística en la toma de las decisiones; Randy Cohen, escritor y humorista conocido como el autor de la columna The Ethicist en The New York Times Magazine; y el filósofo y neurocientífico Sam Harris.