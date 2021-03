Candidata del PAN en Chihuahua enfrenta audiencia por caso de sobornos

La candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, enfrenta ya la audiencia inicial de vinculación a proceso por el caso de la “nómina secreta”, en el que la Fiscalía del estado la acusa de presuntamente haber obtenido más de 10 millones de pesos en sobornos del exgobernador César Duarte.

Previo a la audiencia que se desarrolla en el Centro de Justicia de Chihuahua, Campos Galván publicó un video en el que dijo que la audiencia se había pospuesto en varias ocasiones porque, dijo, la fiscalía “no permitía a mis abogados conocer el expediente completo, buscando con ello evitar una defensa adecuada”.

Así es como la candidata justificó la promoción de recursos de amparo en distintas ocasiones, para aplazar la audiencia que sigue en curso.

“Como saben, yo soy la más interesada en que esto se resuelva cuanto antes, pero no podíamos permitir entrar en un proceso sin igualdad de información, plagado de inconsistencias y dudas”, afirmó.

Hace unos momentos hemos pedido se inicie la audiencia de imputación. Ustedes me conocen, saben que no tengo nada que esconder y que soy la más interesada en que esto se resuelva cuanto antes.

Agradezco sus muestras de apoyo y solidaridad

Video completo [https://t.co/D5ehi9Wgx5] pic.twitter.com/yeocp9eigm — Maru Campos (@MaruCampos_G) March 25, 2021

También sostuvo que tras la resolución de un juez, su defensa pudo acceder a documentos y pruebas que no le habían permitido conocer, pero que se filtraron a medios de comunicación “para generar confusión y promover un juicio mediático” en su contra.

“En esta carpeta se encuentran muchas contradicciones y fabricación de pruebas para soportar las mentiras y acusaciones falsas; como ha sido la confesión de los propios ministerios públicos sobre los famosos recibos que son solo copias”, insistió.

Llamó a no adelantar sentencias y a respetar sus derechos políticos durante el proceso.

“Les pido que no se dejen engañar, esta audiencia de imputación y vinculación a proceso no significa ninguna sentencia condenatoria. no significa que se pierdan los derechos políticos de votar y ser votada ni mucho menos la libertad”, comentó.

Se espera que el juez de control Samuel Uriel Mendoza decida si acepta o no los señalamientos contra la aspirante e inicie formalmente el proceso.