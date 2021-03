El COVID no toma vacaciones: CDMX lanza campaña para Semana Santa

La Ciudad de México continúa una semana más en semáforo naranja, y a cuatro puntos de pasar al amarillo, informó este viernes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Ante la cercanía de las vacaciones de Semana Santa, el gobierno local presentó la campaña “El COVID-19 no toma vacaciones, no bajes la guardia” para invitar a los capitalinos a que no se hagan fiestas ni grandes reuniones.

La secretaria de Salud, Oliva López, dijo que el gobierno está preparado para tener una respuesta rápida ante una tercera ola de COVID, que podría presentarse tras el periodo vacacional.

“Nadie quiere que ocurra una tercera ola, estamos en 4 mil hospitalizados, tenemos capacidad para más de 11 mil en la Zona Metropolitana del Valle de México, pero nadie quiere una tercera ola, tenemos que seguir protegiéndonos”, señaló Sheinbaum.

La ocupación hospitalaria se encuentra en 50% y continúa a la baja. Esta semana no se abren más actividades pero el gobierno permitirá ampliar el horario de operación de comercios al menudeo desde las 9 de la mañana – a partir del lunes – y no a las 11 como se venía haciendo.

Sheinbaum Pardo dijo que aún no es momento de que vuelvan los estadios, pero que están en pláticas para ver cómo pueden volver los aficionados “estamos siendo prudentes esta semana y vamos a esperar al viernes próximo”, dijo la mandataria, quien no descartó que si la capital pasa a amarillo los estadios se reabrirían.