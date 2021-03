Familia de Raúl Ferreyra pide ayuda a Del Mazo para su búsqueda

La familia de Raúl Ferreyra García, campeón de Taekwondo de 21 años y estudiante de Ingeniería de Software desaparecido desde el pasado 27 de febrero, envió una carta al gobernador de la entidad, Alfredo Del Mazo, para solicitar su ayuda para buscarlo.

Raúl Ferreyra desapareció hace casi tres semanas luego de asistir a un domicilio con varias personas en San Pedro Tlaltizapan, localidad del municipio de Tinaguistenco ubicada a unos 30 kilómetros de Toluca, la capital del Estado de México.

Desde su desaparición, su familia no ha cesado de buscarlo, aunque critica que lo hace prácticamente “a ciegas” y por su cuenta, ante la falta de una investigación sólida por parte de la Fiscalía que oriente y acompañe las labores de búsqueda.

Ante esta situación, los padres del joven taekwondoín, Araceli García y Raúl Ferreyra Guzmán, describieron en su carta al gobernador Del Mazo “el peregrinar inacabable de visitas a oficinas de gobierno, hospitales, centros de detención, e incluso al Servicio Médico Forense” que tuvieron que realizar antes de que la Fiscalía abriera la carpeta de investigación del caso, el pasado 2 de marzo.

Y expusieron “la agonía” que les supone que, a casi tres semanas de la desaparición, la Fiscalía llegó tarde a revisar y analizar los videos tomados por cámaras en la zona próxima a la desaparición, y que aún no haya entrevistado a los testigos que estuvieron con su hijo ese sábado 27 de febrero, y que pudieron haber aportado alguna pista en el caso.

“Se nos ha dicho que son muchos casos y que tienen poco personal, que se debe seguir los protocolos para llevar el proceso, que las respuestas a las solicitudes enviadas tardan días. Sin embargo, como padres, cada minuto que pasa sin nuestro hijo es una agonía”, expuso Araceli.

“Durante el día, vamos y venimos haciendo trámites, colocamos boletines y preguntamos a la gente, por la noche recorremos hospitales y centros de detención. Preferimos hacer eso a llegar a la casa donde nos espera nuestro hijo menor y el resto de nuestros familiares que diariamente nos ven salir con gran esperanza y al regresar solo llegamos con las mismas noticias de que no hay rastro de él”, añadió.

En el texto, los padres del joven universitario destacaron que ha sido la sociedad civil y las personas anónimas, voluntarias, las que están apoyando en la búsqueda que a diario realizan en una zona rural de milpas y lagunas de San Pedro Tlaltizapan, que es donde hallaron la única pista que tienen hasta el momento de Raúl: una playera y una cazadora.

“¿Qué pasaría si fuera hijo del gobernador?”

Sin embargo, a pesar de que solicitaron a la Fiscalía que analizara cuál fue la última antena de telefonía a la que se conectó el celular del joven, para así poder triangular su última ubicación y reducir considerablemente el radio de búsqueda, ese análisis aún no ha dado resultados a casi tres semanas de la desaparición. De ahí que sigan estancados en el mismo lugar y buscando “a ciegas” en un área prácticamente inabarcable debido a su gran extensión y a que está rodeada por múltiples canales y lagunas que desembocan en el Río Lerma.

“La sociedad civil nos sigue apoyando, haciendo búsqueda, pegando boletines y lonas por los alrededores. Sin embargo, cuando nos preguntan en qué más nos pueden apoyar no sabemos qué contestar, pues no sabemos hacia dónde orientar nuestra búsqueda, ya que la Policía de investigación y el agente del Ministerio Público aun no nos dan resultados para seguir”, le escribió Araceli al gobernador Del Mazo, a quien le planteó varias preguntas directas.

“¿Qué pasaría si fuera el hijo del gobernador? ¿O el del fiscal, tal vez el sobrino del agente del Ministerio Público, el hermano de la Policía de Investigación?”.

“¿Se esperarían tanto tiempo para hacer la solicitud dirigida a la compañía telefónica para que les dé acceso a los datos que se requieren?”.

“¿Dejarían pasar más de 15 días para hacer las entrevistas a los testigos clave?”.

“¿Omitirían la investigación de cámaras de videovigilancia y se acordarían hasta que ya pasaron varios días y los videos ya hayan sido borrados?”.

“¿Podrían dormir tranquilos cuando su familiar tiene más de 15 días desaparecidos?”.

“No somos una carpeta, somos seres humanos”

Araceli García expuso que levantan la voz no solo por el caso de su hijo Raúl, sino por todas las familias que también están en la misma situación que ellos, enfrentando los trámites burocráticos, por un lado, y soportando “la angustia y el dolor” por otro.

“Tal vez para la Fiscalía somos una carpeta, pero créanos que dentro de ella hay seres humanos que tenemos rostro, estamos sufriendo y nos levantamos diariamente con la esperanza de encontrar a nuestros seres queridos”, planteó la madre de Raúl, que concluyó el texto al gobernador Del Mazo lanzándole una última pregunta: “¿Qué haría usted en nuestro lugar?”.