En Jalisco esperan hasta 60 horas para recibir vacuna contra COVID

Jonathan llegó desde el miércoles 17 de marzo a medio día a la calle de Juan Tablada. Decidió poner una silla y comenzar a esperar. Su meta: conseguir que vacunen a sus dos abuelos. Por ahora, ya lleva 45 horas formado y detrás de él, por lo menos hay otras 1,500 personas.

Él asegura que no se moverá hasta que lo logre. Es decir, si tiene suerte, tendrán que pasar 60 horas para que eso suceda. En donde está es el Code Alcalde, una de las 9 sedes que tendrá Guadalajara para aplicar la vacuna COVID-19 este 20 y 21 de marzo a los adultos mayores de 60 años.

Jonathan platica que acudió a formarse para tener la seguridad de que vacunarían a sus abuelos, quienes no han enfermado y esperan poder volver a salir.

Su miedo no es raro. El martes 16 de marzo, el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, informó por la mañana que 80 mil 925 dosis habían llegado a la ciudad y que más tarde informarían como sería la logística.

Al medio día dijeron que la aplicación sería por orden alfabético y no dieron más detalles. Pero al siguiente día, el miércoles 17 de marzo, la Secretaría de Salud Jalisco anunció que “no habrá aplicación de acuerdo a la letra del apellido” y presentaron los nueve puntos de vacunación: Parque Agua Azul, Code Alcalde, Parque San Jacinto, Parque Ávila Camacho, Code Paradero, Antigua Penal de Oblatos, Explanada del Instituto Cultural Cabañas, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUADD) y el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea.

Es decir, le dijeron a los ciudadanos que el que se forme primero gana. Y según las estadísticas del Inegi, eso significa que solo uno de cada tres adultos en la ciudad podrá acceder a la vacuna. Por eso, al escuchar la noticia Jonathan salió corriendo para apartar un lugar para sus abuelos.

Pero esperar largas horas en medio del calor, el sol y la llegada de personas no ha sido tan fácil. Los vecinos de la colonia Miraflores se dieron cuenta de esto y decidieron organizarse para evitar el caos y las peleas.

“Lo que hicimos fue comenzar a anotar nombre de la persona mayor a vacunarse y les dimos un número. Ese número también lo pegaban en la pared donde esperaban recargados, para así evitar que se metiera en la fila” comentó Cuauhtémoc Lorenzana, uno de los 10 vecinos que decidieron organizar.

Por su parte, las autoridades de Guadalajara llegaron el jueves para ver la fila que había en la sede. En ese momento prometieron la llegada de puntos de hidratación y baños públicos, pero fue hasta el viernes por la noche cuando llegaron.

Este viernes las autoridades municipales regresaron y recibieron quejas de las personas que hacen fila y respondieron que “es asunto de la Federación”. Se prevé que la Secretaría del Bienestar comience a repartir fichas a las 6 de la mañana y de momento, las autoridades se comprometieron a respetar la fila que existe. La intención es que a las 8 de la mañana comience el plan de vacunación a través del Operativo Correcaminos.

El turno 1476

José Murguía tiene más de 80 años. Llegó el viernes a las 3 de la tarde para esperar su turno y se encontró con la sorpresa de ser el número 1476 en la sede del Code Alcalde.

Pero José no puede con el calor y el hambre, así que tomó su ficha y se la guardó. “Me voy a ir y si ya mañana respetan el lugar, que bueno, y sino, también, no aguanto estar aquí esperando”.

José es vecino de la zona y espera poder recibir la vacuna. Y al igual que él, hay otros afectados. Como Emilia quien tiene 72 y padece de osteoporisis. Viene con su esposo a “sacar ficha”, pero le dijeron que tenía que registrase y formarse durante toda la noche y madrugada.

“Para mí no es justo, yo no puedo esperar aquí, es imposible y quienes tienen familia que les ayude, porque yo no la tengo, van a ser quienes la reciban y no quienes más la necesitamos, me molesta mucho la situación” explica Emilia.

Recorrer 80 kilómetros para obtener la vacuna

Contrario al caos que se vive en las sedes de Guadalajara, algunos municipios al interior del estado, como Tepatitlán, Tequila, Chapala y Ocotlán tuvieron dosis de sobra por lo que las personas del Área Metropolitana de Guadalajara se desplazaron para recibir la vacuna.

Uno de los ejemplos es Francis, de 62 años. Que al enterarse de que todavía había vacunas disponibles en Ocotlán, salió en su automóvil de Zapopan y condujo 80 kilómetros para llegar a la sede de vacunación del municipio. Con ella llevo a sus familiares Antonio y Justina. Todos lograron vacunarse en un tiempo de media hora.

Ignacio y Juana, son un matrimonio que fue desde Michoacán hasta Ocotlán y también lograron vacunarse. Ignacio confiesa que no creía que iba a vivir para ver que existiera la vacuna y menos par recibirla.