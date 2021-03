Latinus exhibe préstamo a Epigmenio Ibarra; AMLO dice que es legal

La casa productora de Epigmenio Ibarra, Argos, recibió a mediados de 2020 un crédito por 150 millones de pesos del banco gubernamental Bancomext, reveló este jueves un reportaje del medio LatinUS, liderado por Carlos Loret de Mola.

Según el reportaje titulado “Salvando al soldado Epigmenio”, Argos obtuvo el préstamo en dos parte, un “Tramo A” de 100 millones, destinado para la producción de series de televisión, y un “Tramo B” de 50 millones de pesos más, para la adquisición de equipo, insumos y remodelaciones.

Para la operación del crédito, Bancomext creó un fideicomiso, figura que ha sido criticada por el mandatario federal por ser una figura opaca y que se presta para actos de corrupción.

El crédito tiene como fecha de vencimiento 2024, año en que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejará el poder.

Este viernes, el mandatario fue cuestionado por el otorgamiento del crédito.

López Obrador dijo que la empresa de Epigmenio Ibarra tiene la posibilidad de recibir créditos. Aseguró que Loret de Mola intenta afectar a su gobierno con la publicación de la información sobre Ibarra y Argos.

Aprovecho para defender a Epigmenio Ibarra, hasta ahora el único periodista que ha podido entrar a Palacio Nacional y entrevistar al mandatario.

“Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero y que nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno.

“Nosotros no repartimos chayote, no entregamos subvenciones, no compramos suscripciones de revistas, no subvencionamos a medios de comunicación, a nadie, a nadie”, dijo el mandatario.

Agregó que Ibarra es un periodista honesto y que Nacional Financiera y de Bancomext, “pues son bancos para dar créditos a empresas”.