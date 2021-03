Niño de 9 años muere intentando migrar a EU, según patrulla fronteriza

Un niño mexicano de nueve años murió intentando cruzar el Río Bravo para entrar a Estados Unidos, informaron este viernes las autoridades que patrullan la zona, en medio de un debate por el aumento del flujo de migrantes.

El niño fue hallado junto a otro de tres años y una mujer guatemalteca. Los tres estaban inconscientes en una isla del río el pasado 20 de marzo.

“Los agentes encontraron a los individuos e inmediatamente intentaron administrarles primeros auxilios y transportarlos hacia tierra firme”, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La mujer y el niño de tres años fueron reanimados, pero el de nueve no.

Estos tres migrantes -que no fueron identificados- integraban un grupo de más de 500 personas rescatadas de situaciones de peligro en los últimos cinco meses.

Un alto cargo del CBP indicó que las cifras siguen en aumento y que cerca de 6 mil migrantes fueron interceptados este jueves intentando ingresar al país.

Groups of over 100 apprehensions becoming the new normal as RGV agents encounter three this weekend totaling more than 369 illegal aliens. This is the 25th 100+ sized group this year.

Click the link for the full story: https://t.co/vANAaIuyXV pic.twitter.com/FmDHozfEiM

— Chief Patrol Agent Brian Hastings (@USBPChiefRGV) March 23, 2021