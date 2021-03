Quieren que quede mal, como si no nos importarán los incendios: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno trabaja en combatir los incendios forestales registrados en Arteaga, Coahuila, y Santiago, Nuevo León, pero descartó una visita a las zonas afectadas para evitar “politiquerías” o “actos propagandísticos”.

“Trabajamos con ese propósito, desde que recibí el informe di instrucciones que se atendiera ese incendio, y están haciendo lo que corresponde. Lo demás es politiquería, es propagandístico, y no, no tengo ese estilo, no soy igual que los otros, de actuar para irme a tomar la foto”, dijo durante la conferencia de esta mañana.

Indicó que desde hace más de ocho días se tomó la decisión de enviar refuerzos, y además, la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, se trasladó al lugar a coordinar las acciones de apoyo.

En México, los incendios forestales activos han afectado más de 10 mil hectáreas, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) con corte del 22 de marzo.

De acuerdo con la Conafor, se registran 37 incendios forestales activos en 13 estados del país; 11 de ellos ocurren en en seis Áreas Naturales Protegidas.

Los incendios “La Pinalosa”, municipio de Arteaga, en el estado Coahuila y “Ejido San José Boquillas”, municipio de Santiago, en el estado de Nuevo León, se consideran de atención especial derivado de que se reportan daños a viviendas.

Al respecto, el general Luis Cresencio Sandoval informó que se ha controlado el 70% del fuego en Nuevo León y el 40% en Coahuila.

“Hay más de 600 elementos entre la secretaria de la Defensa, Guardia Nacional, Semar, los estados también participan, protección civil, voluntarios, hay 16 helicópteros, 35 vehículos que coadyuvan a las operaciones”, destacó.





