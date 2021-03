Tamaulipas se deslinda de efectos de vacunas sin refrigeración adecuada

Autoridades de Salud de Tamaulipas culparon al gobierno federal del mal manejo de 22 mil 800 dosis de vacuna contra COVID-19 de la empresa Sinovac, y se deslindaron de responsabilidades por su aplicación.

En un posicionamiento, Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas, dijo que la dependencia debía deslindarse de los efectos de dichas vacunas, las cuales estuvieron expuestas a temperaturas de entre 12 y 13 grados centígrados.

“Si bien la Federación ha decidido que se pueden aplicar a las personas, la Secretaría de Salud se deslinda de toda responsabilidad de los efectos que esta vacuna puede ocasionar en quienes se han aplicado”, expuso.

La titular de @TamaulipasSalud, @DraGloriaMolina, revela que 22,800 vacunas Sinovac llegaron sin el enfriamiento necesario, se deslinda de la aplicación de las dosis y responsabiliza a @SSalud_mx de efectos secundarios de aplicación en #Tamaulipas. pic.twitter.com/aJuuBcIuXW — Carlos Manuel Juárez (@cmanueljuarez) March 10, 2021

Esto, un día después de que autoridades de Nuevo León devolvieron un total de 33 mil 480 dosis de Sinovac por mal manejo, de acuerdo con el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos.

Horas después, la Secretaría de Salud federal señaló que la evidencia aportada por la misma empresa, sostiene que las vacunas pueden soportar estas temperaturas por más de una semana.

“Tenemos la evidencia de Sinovac, de que la vacuna no pierde su potencia y puede estar a hasta más de siete días a 25 grados centígrados y sigue teniendo la misma potencia”, dijo Ruy López Ridaura, director del Centro de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud.

Incluso, afirmó el funcionario, pueden estar hasta 10 días bajo esta temperatura sin afectar su eficiencia; a partir de los 14 días perdería potencia, según autoridades de Salud.

.@SSalud_mx informó que las vacunas Sinovac que estaban entre 12 y 13 grados de temperatura SÍ se pueden utilizar, ya que hay evidencia del laboratorio chino que demuestra que no pierden potencia. Lee más: https://t.co/grPaQVp24r pic.twitter.com/LWOnJvZ1UL — Animal Político (@Pajaropolitico) March 10, 2021

“Las temperaturas por las que estuvieron nunca pasaron de 12, 13 grados y fueron menos de una hora o dos horas… se ha comunicado a cada una de las entidades que no hay ningún problema para usar estas vacunas”, sostuvo en conferencia de prensa.

Sin embargo, autoridades de Tamaulipas dijeron no contar con la evidencia que argumentan autoridades federales, por lo que rechazaron aplicarlas.

“La federación no hizo lo que tenía que hacer…se debió considerarnos a los titulares de secretarías darnos la información que la empresa Sinovac dicen que dieron, cosa que no tenemos y que no conocemos, y que ante estos hechos nos deslindamos totalmente de la aplicación de estas 22 mil 800 dosis si deciden aplicarlas en Tamaulipas”, insistió la secretaria.