Con subsidios de Oxxo, Walmart y Bimbo se podrían vacunar a 5 estados: CFE

Los subsidios que se otorgan a la iniciativa privada, derivado de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, asciende a 471 mil 200 millones de pesos, monto con el que se podrían realizar diez rondas de vacunación contra la COVID-19 en México, aseguró Miguel Reyes Hernández, director de CFE Energía.

“Podríamos vacunar con esto a la población de COVID, pues claro, si son 40 mil millones podemos hacer 10 rondas de vacunación de COVID de toda la población mexicana”, dijo esta mañana.

Reyes Hernández sostuvo que Oxxo, Walmart y Bimbo dejaron de pagar alrededor de mil 100 millones de pesos por subsidios a la luz el año pasado. Con ese monto, aseguró, se podría vacunar a un millón 384 mil 615 adultos mayores de Jalisco, Yucatán, Tamaulipas, Baja California y Tabasco.

También comentó que con esos recursos se podrían financiar las pensiones de adultos mayores para el bimestre marzo-abril de cinco estados, así como otorgar 44 mil préstamos adicionales a pequeñas empresas para su recuperación económica post-COVID.

Reyes Hernández indicó que con las sociedades de autoabasto y los subsidios, es posible que grandes empresas puedan ser socias de transnacionales de energía, como Iberdrola, lo que genera desigualdad y competencia desleal con el comercio local.

Sin embargo, no hay registro de que en verdad exista formalmente un “subsidio”, como aseguran los funcionarios de CFE y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.

En realidad lo que interviene en que esas empresas paguen otra tarifa es la práctica de autoabasto, que fue promovida desde antes de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, y la cual siguen aprovechando ciertas empresas privadas en el país, de acuerdo con especialistas.

De hecho, con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2014, ya en la administración de Peña Nieto, se dejaron de otorgar permisos de autoabastecimiento, aunque se mantuvieron aquellos que se firmaron antes de su entrada en vigor.

El autoabastecimiento no es subsidio. En esta nota de El Sabueso te explicamos con qué esquema pagan ‘luz’ empresas como Bimbo y OXXO.

“Se convirtió a CFE en pedacería”

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que las empresas privadas “elegantes y finas” no pagan por red eléctrica y roban 76 mil clientes a la CFE “a costillas del Estado y del pueblo de México”.

“Actualmente son 223 centrales de autoabasto con 72 mil 656 socios de paja, como no pagan la red las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas, se acomodan en este mecanismo y no pagan la red, como son las grandes empresas no pagan la red, se acomodan en las sociedades de autoabasto, un fraude a la ley“, aseguró.

Bartlett señaló que debido a la reforma energética de Enrique Peña Nieto, la CFE debe comprar energía a privados y a través de subastas. Una exigencia que consideró “absurda”, razón por la que reprochó que los jueces voten en contra de cambiar esto.

“La reforma energética convirtió a esta empresa del estado en pedaceria (…) en un trampolín para las empresas privadas”, aseguró el funcionario.

Además, indicó que las familias de clase media y popular en México pagan más por el suministro de energía eléctrica, que las grandes empresas o corporativos.