Universidad hace Vacunatón para pagar fase de vacuna contra COVID

Este sábado, la Universidad Autónoma de Querétaro arranca con el primer día de actividades de su Vacunatón, iniciativa con la que busca recaudar 20 millones de pesos para avanzar en las fases de prueba de la inmunización contra COVID-19 que está desarrollando.

La institución ha decidido pedir el apoyo de la sociedad y la iniciativa privada, después de conseguir muy poco por parte del gobierno.

Te puede interesar: Antes de que concluya el año se podría contar con una vacuna mexicana contra COVID-19, asegura Salud

Teresa García Gasca, rectora de esta universidad, explica que están trabajando en el diseño de una vacuna que es una proteína recombinante quimérica.

“Suena un poco rebuscado, pero no es más que una vacuna de diseño propio, a partir de la espícula (proteína) del virus. En los animales de experimentación ha producido hasta ahora una buena cantidad de anticuerpos y también ha mostrado alta seguridad y baja toxicidad. Pero necesitamos continuar con las investigaciones”.

Hasta ahora, dice la rectora, han contado con muy poco apoyo económico para esto. “La Universidad Autónoma de Querétaro ha invertido en el proyecto. También hemos recibimos de la Cancillería mexicana un apoyo semilla, a través del Fondo de Cooperación México-Chile, y donativos por parte de empresas y de la sociedad queretana, lo que nos han permitido contar con un bioreactor y con un equipo de purificación”.

Pero esto apenas es el inicio de lo que se requiere. “Necesitamos seguir adelante y no hemos tenido mayor respuesta por parte de la Secretaría de Salud o Conacyt. En las últimas semanas ya nos han pedido conocer el proyecto, es una buena señal, pero no queremos detenernos. Creemos que tenemos un buen producto en las manos y nos falta terminar las pruebas preclínicas en animales, que permitirán saber si los anticuerpos que se producen son protectores, para después pasar a las pruebas de fase 1 y fase 2 en seres humanos”, explica García Gasca.

Juntos podemos lograr la primera vacuna mexicana contra el COVID-19. Súmate al #VacunatonUAQ @UAQmx ayúdanos con un RT pic.twitter.com/gnIdO33M5i — Dra. Tere García Gasca (@DraTereGasca) March 26, 2021

La rectora describe que estas fases aunque involucran a pocas personas permitirán que Cofepris evalúe la vacuna y vea si cubre todos los requisitos para avanzar a la fase 3, una etapa que ya es muy costosa. “Ya para esto se necesitan alianzas con la industria farmacéutica, el gobierno tiene que entrar también, pero necesitamos mostrar resultados, por eso queremos seguir adelante”.

En México hay siete proyectos de vacunas COVID. “Todos son buenos y todos deberíamos poder llegar hasta fase 2, al menos, para poder valorar la de mejor potencial. Pero no existe un proyecto nacional para el desarrollo de vacunas, salvo el consorcio que ha forma la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin embargo esto sale de su competencia. Por eso hemos decidido abrir la información a la sociedad y que conozca la vacuna, se apropien del proyecto y nos apoyen para juntar 20 millones de pesos que necesitamos para terminar hasta fase 2 este mismo año”.

Teresa García explica que hasta donde tienen conocimiento, Conacyt ha estado apoyando a dos proyectos de vacuna contra COVID, “pero no sabemos cuáles fueron los criterios para definir ese apoyo, porque no se concursaron, al menos nuestro proyecto no concursó. Y con el equipo del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, tuvimos una reunión en junio, pero no pasó a más”.

El gobierno mexicano, se queja, ha estado más concentrado en comprar vacunas en el extranjero que en desarrollar una propia.

Para eso este sábado se organizarán un festival cultural, en modalidad virtual, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. A través de los canales universitarios de radio, televisión e internet se transmitirán eventos artísticos, en los que participarán también conductores y personalidades, quienes invitarán a la sociedad a apoyar a la Universidad Autónoma de Querétaro con su donativo.

Los donativos pueden ser en efectivo, estos se van a recibir en puntos designados por la institución y también se pueden hacer a las cuentas bancarias disponibles para esto.

La meta de este sábado es recaudar 5 millones de pesos, de los 20 que se necesitan, para continuar con las pruebas preclínicas.

García Gasca dice que México debe contar con su propia vacuna. “Si no se tiene estamos expuestos a lo que otros países dispongan. Y hoy los países productores de vacunas las están acaparando. Hay 67 países que no han recibido ninguna. Necesitamos una propia para tener certeza de abasto nacional, para terminar de vacunar a tiempo a la población y para la revacunación, porque el virus no se va a detener con una sola inmunización”.

La vacuna mexicana, sea de este proyecto, o de alguno de los otros seis, también puede exportarse y generar riqueza para el país. Además, recalca la rectora, México era productor de vacunas, pero la infraestructura para esto se desmanteló en los años 90 y hay que recuperarlo.

“Si todo sale bien y nos evalúan pronto, podríamos empezar fase 3 el próximo año y en este esquema de aprobación de emergencia, a mediasos del año que entra estaría disponible la vacuna. No va a ser tarde, todavía el total de la población mexicana no estará vacunada, así que es buen tiempo”.

Cuentas para donativos a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro:

Multiva

Cuenta: 0008206047

Clabe: 132180000082060474

Banorte

Cuenta: 1144424097

Clabe: 072680011444240973

BBVA

Cuenta: 0116525431

Clabe: 012680001165254315