Vacunas Sputnik decomisadas en Campeche eran falsas

Autoridades aduaneras, en coordinación con el Ejército, decomisaron el 17 de marzo un lote de 5 mil 775 dosis, aparentemente de la vacuna Sputnik V, en el aeropuerto internacional de Campeche, que pretendían ser trasladadas en una nave privada hacia Honduras.

Rusia aclaró esta mañana que las vacunas decomisadas en ese estado son falsas.

“El análisis de las fotografías del lote incautado, incluido el diseño de envases y etiquetas, sugiere que se trata de una sustancia falsa que no tiene nada que ver con la vacuna original”, informó.

El procedimiento de envío, detalló, también infringió los protocolos de envasado y transporte de la vacuna oficial Sputnik V.

El Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) explicó que cada lote de Sputnik V se somete a controles estrictos y cada frasco contiene un código QR que lo hace único y permite rastrearlo hasta el lugar de origen.

A batch of fake Sputnik V vaccines was confiscated in Mexico. See this comparison of the genuine #SputnikV with a fake version.

The full story was published earlier today. pic.twitter.com/mO5UcotlLp

— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 18, 2021