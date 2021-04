AMLO justifica a Salgado: ‘Si le quitan la candidatura es por consigna'

“¿Qué no se puede poner una sanción que no sea quitarle el derecho a participar (en las elecciones)?, cuestionó el presidente Andrés López Obrador sobre la decisión del INE de revocar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

Lee: En el primer mes de campaña, Salgado Macedonio reportó 740 pesos de gasto en propaganda

Durante su conferencia matutina, el mandatario reiteró que desconfía de las decisiones del órgano electoral, minimizó las acusaciones en contra de Salgado por abuso sexual y violación y consideró que se tratan de “delitos fabricados”.

“Al no haber elementos (por la acusación de violación) en este caso se traslada a otro delito, pues no, no se puede”, aseguró.

Indicó que si las autoridades electorales retiran la candidatura de Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero será “por consigna”.

Justifica amenazas de Salgado

Al ser cuestionado sobre las amenazas de Salgado Macedonio contra los consejeros del INE, López Obrador justificó sus declaraciones y dijo que se debe luchar contra el fraude de manera pacífica, sin violencia, como lo hizo él, pero que es un derecho defender la democracia.

"Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica. No a la violencia", dijo @lopezobrador_ al ser cuestionado sobre las amenazas de @FelixSalMac a los consejeros del INE. pic.twitter.com/M32EKZe5Ji — Animal Político (@Pajaropolitico) April 13, 2021

“Yo he padecido de los de arriba, los padecía mucho. Nos robaron la presidencia, se prestaron al fraude, ¿cómo justifican eso? (…) Yo no le tengo confianza al INE, yo le tengo confianza del pueblo”.

Ayer, durante su plantón en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, en Ciudad de México, Félix Salgado Macedonio amenazó a los consejeros involucrados en la revocación de su candidatura a la gubernatura de Guerrero.

“Si no se reivindican, se los digo de una vez, los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova?, ¿si les gustaría saber? ¿Cómo está su casita, de lámina negra que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, cabroncito?”, dijo Salgado a sus simpatizantes.

Al respecto, López Obrador pidió que no haya violencia ni física ni verbal, que haya respeto, pero no se quiera descalificar a la mala a nadie y continuó defendiendo la candidatura de Salgado.

“Ahorita se rasgan las vestidura ¡ah eso es violencia! ¿y qué, los fraudes o querer impedir por consiga que no participe un candidato, no? ¿Por qué no dejarle al pueblo que decida, qué eso no es un agravio, no es un un atentando a la democracia’”, cuestionó.

Lee: Puntos clave para entender qué resolvió el Tribunal sobre Salgado y qué discutirá el INE

“Gastos de precampaña son pretexto”

El mandatario dijo que la acusación contra Salgado Macedonio de no haber presentado un informe de gastos de precampaña es un “pretexto” para no otorgarle la candidatura y reiteró que detrás hay intereses creados.

"¿Y dónde está el derecho a ser votados?": Para @lopezobrador_, el que @FelixSalMac no haya presentado informe de gastos de precampaña es un "pretexto" del @INEMexico para no otorgarle la candidatura. pic.twitter.com/1V1drPGsN2 — Animal Político (@Pajaropolitico) April 13, 2021

“¿Cómo por qué no comprobó gasto de precampaña? 120 mil pesos, 130 mil pesos, 150 mil pesos. Para empezar ese partido, Morena, no tuvo, según me informan, precandidatos. Bueno, o hubieron miles de precandidatos”.

“El argumento de ellos es ‘no había precandidatos’, pero se dice no comprobó 130 mil, 140 mil pesos. ¿Qué no se puede poner una sanción que no sea quitarle el derecho a participar?, ¿cuándo han hecho eso?, ¿cuándo?”, cuestionó.

Reiteró que debe ser el pueblo el que decida si es mal ciudadano.