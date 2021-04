AMLO ofrece a Kamala Harris cooperar en tema migratorio y evitar trata

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, dialogaron este miércoles sobre la creciente migración ilegal hacia Estados Unidos, informó el mandatario.

“Existe disposición de nuestra parte para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños”, escribió López Obrador en Twitter al confirmar la plática.

Por su parte, la vicepresidenta expresó que su agradecimiento al presidente López Obrador por su cooperación en temas migratorios, y dijo que espera trabajar con él para abordar las causas de la migración, mejorando las condiciones de la región.

I spoke with President López Obrador of Mexico today to thank him for his cooperation on migration issues. I look forward to working with him to address the root causes of migration by improving conditions for people in the region, including in southern Mexico. pic.twitter.com/83VjrATnI1

— Vice President Kamala Harris (@VP) April 7, 2021