AMLO y Morena anuncian reforma electoral; es última elección del INE: Salgado

Tras criticar la forma de actuar del INE y del Tribunal Electoral en el caso de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y los gobernadores del partido anunciaron que van por una reforma electoral.

Al menos siete gobernadores de Morena se pronunciaron contra el INE y el TEPJF acusándolos de actuar con “parcialidad” “atentando contra la democracia”, y fijaron una posición por las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón.

Esta mañana, el presidente reiteró que alista una reforma para desaparecer a los organismo autónomos y anunció que enviará una iniciativa de reforma electoral al Congreso para atender la situación de “indefensión” en la que quedan candidatos como Salgado Macedonio y Raúl Morón.

“La voy a presentar porque se quedan en estado de indefensión, una violación a sus derechos, podrían ir a instancias internacionales y estoy seguro que les darían la razón, pero cuánto lleva ese trámite, un año, y ni siquiera es vinculatorio, tiene que revisarse”, sostuvo.

Si es un asunto constitucional que intervenga la Corte y el derecho de amparo, sostuvo.

López Obrador nuevamente criticó la forma de actuar del INE y del Tribunal Electoral en el caso de Salgado y Morón, pues dijo que concretaron “un golpe a la democracia”.

“Estos órganos (autónomo) no tienen como misión garantizar la democracia sino impedir que haya democracia, aunque parezca increíble o inaceptable pero cómo descalificar desde arriba con órganos facciosos que fueron integrados por componendas de partidos”, mencionó.

“Es una reforma que vamos a llevar a cabo, una reforma administrativa para ajustar al gobierno a las nuevas circunstancias, que no tengamos toda esta dispersión, la mayoría no hace nada en beneficio del pueblo, pero no hacen nada de nada, solo cuando se tratan de defender intereses creados”, apuntó.

¿INE parte del Poder Judicial?

Dentro de la reforma, el mandatario planteará que el INE pase a ser parte del Poder Judicial. El argumento que dio es que ahora no es un organismo verdaderamente autónomo y además es muy costoso.

“Es el órgano electoral más costoso en el mundo y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, sino para que no haya democracia, pues solo que seamos masoquistas ¿cómo se va a permitir eso?”, aseguró.

Cuestionado durante su conferencia de prensa sobre a qué Secretaría se mandaría al INE respondió:

“No, no, no, tiene que ser autónomo verdaderamente, es que ahora no lo es, y podría estar en el Poder Judicial, en un poder autónomo e independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo, pero ya lleva tiempo”, aseguró.

¿Desaparecer el INE y que las elecciones las haga el Poder Judicial? Sí, esta es la propuesta de @lopezobrador_. pic.twitter.com/Y29OqM2Ywm — Animal Político (@Pajaropolitico) April 29, 2021

Mientras que Félix Salgado Macedonio aseguró que la de este año será la última elección que organizará el INE.

“Mucha suerte Lorenzo. Será la última elección que organice el INE”, respondió Salgado a un video de Lorenzo Córdova en donde habla de la jornada electoral.

Mucha suerte Lorenzo. Será la última elección que organice el INE. https://t.co/CcmnrV64KM — Félix Salgado Macedonio (@FelixSalMac) April 29, 2021

Gobernadores de Morena van contra el INE y TEPJF

Los gobernadores de Morena de siete estados se lanzaron contra el INE y la resolución del Tribunal Electoral de retirar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

“Resulta constitucionalmente desproporcionado, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado”, consideraron.

El posicionamiento es a nombre de los gobernadores Jaime Bonilla, de Baja California; Rutilio Escandón, de Chiapas; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Miguel Barbosa, de Puebla; Adán Augusto López Hernández, de Tabasco; Cuitláhuac García, de Veracruz; y de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

Posicionamiento de los gobernadores constitucionales de los estados de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, frente a la resolución del Tribunal Electoral de la Federación. pic.twitter.com/3eHNk7Kx9x — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 29, 2021

“Ahora reflexionamos que faltó el mismo compromiso de otras instituciones, particularmente las instancias que organizan y califican los procesos electorales. No es la primera vez que el INE, antes IFE, y el TEPJF actúan con parcialidad y en contra de la voluntad popular de avanzar hacia una verdadera democracia”.

Criticaron que a pesar de que inicialmente el Tribunal Electoral calificó de la misma forma la sanción por parte del INE, en su segundo posicionamiento haya ratificado el retiro del registro y acusaron que la decisión restringe el derecho a votar y ser votado.

“El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen la obligación constitucional de garantizarlo y hoy han violado ese precepto y por ello, la propia Constitución”, dice el posicionamiento.

“Por los principios que rigen y han regido nuestro actuar, expresamos nuestro total desacuerdo con tal resolución, nos solidarizamos con el pueblo de Michoacán y de Guerrero, y nos sumamos al llamado del Presidente de la República a no caer en provocación y seguir luchando por avanzar de forma pacífica por alcanzar la democracia”, señalaron.