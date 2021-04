Zaldívar dice que no quiere ampliar mandato, pero dejará decisión a la Corte

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, esperará a que el artículo transitorio referente a la ampliación de su mandato sea impugnado y resuelto por la misma SJCN, luego de que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Reforma al Poder Judicial.

Zaldívar aclaró que él no busca ampliar su periodo como presidente de la Corte y que no tuvo nada que ver en la elaboración de la reserva que se agregó de última hora en la Cámara de Senadores.

“Es cierto que, de último momento, se incluyó un artículo transitorio con el que se amplía por dos años la duración del curso administrativo de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), más no se extiende el plazo de encargo como Ministro de la Corte”, explicó Zaldívar en un posicionamiento.

“(Ahora) estaré atento, primero, a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la SCJN, órgano que, en su caso, deberá analizar y resolver cualquier cuestión de inconstitucionalidad”, agregó.

También resaltó que el dictamen aprobado dará vida a una reforma judicial “de gran calado y envergadura, la más trascendente desde 1994” y que permitirá tener un Poder Judicial renovado y fortalecido.

Les comparto mi posición sobre la reforma al #PJF que acaba de ser aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión. pic.twitter.com/YxUqkrVjId — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) April 23, 2021

Respetará decisión de la SCJN

En entrevista para medios, el ministro presidente aseguró que si los ministros deciden que el artículo transitorio es inconstitucional, él respetará la decisión.

Aseguró que él no buscaba una ampliación de su mandato como presidente pero que ahora dejará la decisión en manos de la SCJN.

“Yo tengo que ser extraordinariamente respetuoso de los cauces institucionales, la Constitución establece sus propios medios de defensa y de control, y a ellos debemos atenernos todos. Sería irresponsable de mi parte que por hacer caso al clamor popular de cierto sector y querer quedar bien como una especie de héroe que se inmola, actuar con irresponsabilidad (…) como presidente de un poder tengo la obligación de respetar la división de poderes y de no abonar a la confrontación del país”, dijo para Así las Cosas en W Radio.

Dijo que hasta que quede resuelto el tema, él seguirá ejerciendo el cargo para el que fue electo sin distraerse por la resolución.

En entrevista para Radio Fórmula, con Ciro Gómez Leyva, Zaldívar reconoció el trabajo de los legisladores que analizaron y discutieron el dictamen.

“Yo no sabía de ese transitorio, me enteré el día que iba a suceder eso cuando vi la trasmisión. No sabía absolutamente nada del transitorio”, insistió.

Por otro lado, el ministro presidente agradeció los ‘halagos’ del presidente Andrés Manuel López Obrador, quién dijo que el trabajo de Zaldívar al frente de la SCJN ha ayudado a moralizar el Poder Judicial, pero aclaró que él respeta el trabajo de sus compañeros ministros y que todos tienen la capacidad para asumir la presidencia.

Desde su punto de vista, la aprobación del transitorio para ampliar su periodo no tiene nada que ver con una posible modificación de leyes para extender el periodo de López Obrador como presidente de México.

“Yo honestamente no creo que tenga relación una cosa con la otra, nos estoy defendiendo el transitorio, (según los legisladores) se puso para permitir que se pueda instrumentar la reforma judicial (además) estamos hablando de un cargo de elección popular y aquí estamos hablando de alaragar mi periodo no como ministro, sino solo en el tema de la presidencia”, refirió.

Para finalizar dijo que ha sido víctima de una serie de ataques “injustos por algo que yo no propuse”.

Este viernes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Reforma al Poder Judicial, que incluye un artículo transitorio que amplía el mandato por dos años del presidente de la SCJN.

La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene el objetivo, entre otras cosas, de acabar con actos de corrupción al interior del Poder Judicial.

Sin embargo, el dictamen ha sido cuestionado y tachado por la oposición como inconstitucional por la reserva agregada de última hora en la Cámara de Senadores, referente a la extensión de la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la SCJN.

Además de los partidos de oposición, algunas organizaciones se han manifestado en contra de la reforma, al considerar que la reserva agregada de última hora es una violación a la Constitución.

Con información de Radio Fórmula y W Radio.