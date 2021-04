Diputado de Morena ofrecía trabajo a víctima de abuso sexual: familia

La madre de un menor de edad víctima de abuso sexual, quien denuncia al diputado Benjamín Saúl Huerta Corona de agredirlo, aseguró que el legislador le ofrecía trabajo al joven de 15 años de edad.

La periodista Yohali Reséndiz narró en el programa de Azucena Uresti, de Grupo Fórmula, que Saúl Huerta habría apoyado al joven debido a la situación económica que enfrentaba su familia, pues su padre había enfermado por COVID y era el sustento de la familia.

Leer más: Diputado de Morena Saúl Huerta renuncia a reelección tras acusaciones de abuso sexual

“Me prometió que me iba a meter a la BUAP ( Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) que me iba a convertir en su secretario personal”, dijo en una entrevista a Grupo Imagen.

¿Qué pasó en el hotel donde fue detenido el diputado de #Morena, Saúl Huerta @SaulHuertaOf? La víctima, el joven de 15 años, narró para #ImagenNoticias cómo habría abusado de él. La entrevista completa hoy a las 22:30 en @ImagenTVMex. pic.twitter.com/qJm4XtihUX — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 23, 2021

Poco después, Saúl Huerta le pide al joven que por motivos de trabajo lo acompañe a la Ciudad de México, donde le aseguró se se hospedarían en habitaciones separadas en un hotel.

“Antes compró un refresco, me lo dio, pero sabía amargo, luego entré al hotel, me había dicho que iba a rentar dos habitaciones, pero cuando llegó solo rentó una habitación con una cama”, relató el joven en un audio dado a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Imagen.

“Cuando bajé de la camioneta me sentía muy mareado, ya no podía ni caminar, me dolían mucho las piernas. Como pude llegué a la habitación, me acosté y él se fue al baño. Ya cuando veo él totalmente desnudo, intenté pararme, pero ya no podía… de ahí agarró y me bajó mi pantalón hasta las rodillas, con mi mano agarraba y lo ponía en su pene y con su mano agarraba y hacía movimientos de arriba para abajo en mi pene”, relató.

“Me bajó el pantalón hasta las rodillas. Con mi mano agarraba su pene” este es un fragmento de lo que nos narró el menor que acusó de abuso sexual al diputado de #Morena, Saúl Huerta @SaulHuertaOf. La entrevista completa la presentaremos hoy a las 22:30 en @ImagenTVMex. pic.twitter.com/ef07GkoLVl — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 22, 2021

Reséndiz, quien habló con la familia y la víctima, dijo que tras el abuso, el joven salió del hotel cerca de las 4 de la mañana para acudir a la Fiscalía, donde no le realizaron exámenes toxicológicos, aseguró.

Este 22 de abril, Milenio Televisión dio a conocer otro testimonio de un joven menor de edad que también denunció al diputado por intento de abuso sexual.

El joven relató que cuando presuntamente intentó abusar de él, el menor reaccionó y lo golpeó, para salir del cuarto donde se hospedaban.

#AzucenaxMilenio | El diputado de #Morena, Benjamín Saúl Huerta acusado de abuso sexual en contra de un menor de edad renunció a su intención de reelección ¿Qué ocurrió aquella noche y cómo terminó con un menor en un hotel? Aquí todos los detalles pic.twitter.com/J4PaaGaAHn — Azucena Uresti (@azucenau) April 23, 2021

También dijo a la televisora que no eran casos aislados, sino que había otros jóvenes víctimas de abusos.

Busca acuerdo con la familia

La periodista también reveló audios donde la madre del joven enfrenta y cuestiona a Saúl Huerta, quien presuntamente le ofrece un acuerdo económico para no afectarlo.

“Yo le pedí ayuda y yo creí que era buena persona … la otra opción es que yo voy para México (Ciudad de México) y hablamos allá y usted me entrega bien a mi hijo… yo tuve el error de habérselo prestado”, le dice la familiar.

“Llegamos a un acuerdo económico, se lo suplico. Se lo voy a pagar con creces. No me destruya”, así habría intentado negociar el diputado de #Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, con la madre del menor que lo acusó de abusar sexualmente de él en un hotel de la #CDMX: pic.twitter.com/X7dY0MJhex — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 22, 2021

“Llegamos a un acuerdo económico, yo se lo suplico, se lo voy a pagar con creces, no me destruya por favor… él malinterpretó todo”, le dice el legislador en el audio.

Este jueves, la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que solicitará medidas de protección para el menor de edad, a autoridades de la Fiscalía de Puebla.

En tanto, la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales informó que se realizaron las entrevistas a la víctima y a su madre, en presencia de su abogado una psicóloga clínica y una trabajadora social del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA).

“Especialistas en química, criminalística, fotografía, psicología y genética de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales trabajan en la elaboración de diferentes dictámenes periciales, al tiempo en que agentes de la Policía de Investigación (PDI) han recabado imágenes de cámaras de vigilancia, públicas y privadas”, detalló la Fiscalía en una tarjeta informativa.