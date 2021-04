No puede haber impunidad, no importa si es diputado: Sheinbaum sobre Saúl Huerta

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que en caso de ser necesario, se pedirá el desafuero del diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, denunciado por abuso sexual.

En el proceso de integración de la carpeta de investigación será planteado el desafuero para que no haya impunidad, aseguró la funcionaria en videoconferencia.

“No debe haber impunidad bajo ningún motivo, en este ni en ningún caso, pero en particular en este no puede haber impunidad. No importa si es diputado, si no es diputado, no importa qué carácter tenga en términos de servidor público tiene que ser sancionada su actuación en una capeta de investigación”.

Lee: Diputado de Morena Saúl Huerta renuncia a reelección tras acusaciones de abuso sexual

Sheinbaum reconoció que efectivamente fue el fuero lo que evitó que fuera presentado directamente ante un juez.

“En su momento, si es necesario, entiendo que así debe ser, se presentará la solicitud de desafuero”, sostuvo.

Sheinbaum informó que los menores de edad que denunciaron al legislador reciben todo el apoyo y asistencia necesaria por parte de las autoridades capitalinas, a pesar de que son originarios de Puebla.

Asimismo, mencionó que revisará los protocolos actuales de seguridad para evitar el ingreso de menores a hoteles y bares.

El diputado Saúl Huerta fue detenido en la Ciudad de México el pasado 21 de abril tras ser acusado de presuntamente intentar abusar de un menor de 15 años en un hotel de la Ciudad de México, sin embargo, horas después fue liberado por contar con fuero constitucional. Incluso, el legislador logró votar en la sesión de la Cámara de Diputados.

El menor narró que colaboraba con Huerta porque le había ofrecido un puesto de trabajo en su equipo y porque le prometió que le ayudaría a costear sus estudios universitarios. El adolescente declaró que el día de los hechos, el diputado le compartió una bebida que le hizo sentirse mal, y aprovechando esa situación lo llevó a un hotel en la Zona Rosa donde consumó el abuso.

“Raúl” un joven de 20 años originario de Puebla reveló que hace cuatro años, cuando aún era un menor de edad, fue víctima de un presunto abuso sexual perpetrado en unos baños de vapor por el hoy diputado federal, Saúl Huerta Corona.

En su noticiero en Milenio Televisión, la periodista Azucena Uresti reveló la denuncia de otro joven bajo el seudónimo de “Ernesto”, que señala que padeció un intento de abuso de parte del legislador el año pasado, por lo que hasta ahora suman tres los casos que han trascendido públicamente. En todos existen coincidencias respecto al modus operandi.





