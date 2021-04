Pese a presiones, INE ratifica sanción a Salgado: no será candidato

Por no haber entregado informes de gastos de precampaña, el Consejo General del INE volvió a sancionar al morenista Félix Salgado Macedonio con la cancelación de su registro como candidato al gobierno de Guerrero y le ordenó al partido sustituirlo como abanderado en un plazo máximo de 48 horas.

El castigo fue el mismo para el candidato de Morena al gobierno de Michoacán, Raúl Morón, aunque, en este caso, el INE concedió un plazo de hasta 5 días para que el partido haga la sustitución de candidatura.

Te puede interesar: Puntos clave para entender qué resolvió el Tribunal sobre Salgado y qué discutirá el INE

En ambos casos, las sanciones fueron aprobadas con una cerrada diferencia de 6 votos a favor y 5 en contra.

La sesión del Consejo General transcurrió en un ambiente de presión de parte de la dirigencia de Morena y Salgado Macedonio, que, acompañado de sus seguidores, se apostó desde hace varios días a las afueras del Instituto Nacional Electoral para exigir que le devolvieron su candidatura, echando mano de amenazas directas a los consejeros.

“A este INE, a estas consejeras y consejeros electorales, nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales”, sostuvo el presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, durante la sesión del Consejo General.

Los consejeros electorales Ciro Murayama, Adriana Favela, Uuc-kib Espadas y Martín Faz también se manifestaron en contra de las presiones y amenazas dirigidas por morenistas, luego de que Salgado Macedonio amagó con “encontrar” en sus casas a los consejeros que se sancionaron su registro, amenazó con un juicio político al árbitro electoral y sugirió que, si él no aparece en la boleta, impedirá los comicios en Guerrero.

“Me deslindo y me opongo al asedio y a la intimidación. Y la mejor manera de repudiar esas prácticas autoritarias es no cediendo ante ellas”, dijo Murayama.

“Me opongo a al asedio y a la intimidación, y la mejor manera de repudiar esas prácticas autoritarias es no cediendo a ellas”: @CiroMurayamaINE, consejero del INE. pic.twitter.com/yPrWaFEvBr — Animal Político (@Pajaropolitico) April 14, 2021

“La falta no es de quien la ve y la sanciona, sino de quien la comete. Y, por supuesto, no ha lugar a que se amenace con impedir el ejercicio democrático en las urnas si no se conceden las pretensiones de quien infligió la ley. Eso es autoritarismo sin matiz alguno”.

.@lorenzocordovav reiteró que el @INEMexico está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. “A este INE, a estas consejeras y consejeros electorales nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales”, dijo. pic.twitter.com/lm7Z8YqRtS — Animal Político (@Pajaropolitico) April 14, 2021

El Consejo General volvió a imponer la cancelación de la candidatura de Salgado y Morón luego de que el Tribunal Electoral federal le ordenara el viernes pasado volver a valorar las sanciones a que ambos aspirantes se harían acreedores por omitir entregar reportes de gastos e ingresos de precampaña. Los morenistas pueden volver a impugnar la resolución ante la Sala Superior.

El INE consideró que estos aspirantes no manifestaron disposición a entregar sus informes en ninguna etapa procesal y, al contrario, pretendieron burlar al árbitro electoral y eludir su obligación de transparentar el origen lícito de sus recursos.

En el caso de Salgado, el juicio del INE fue más severo ya que el guerrerense fue el ganador del proceso interno de selección de su partido tras haber hecho una precampaña que negó y, además, presentó un informe de gastos en ceros, aun cuando el árbitro electoral detectó que el aspirante erogó cuando menos 19 mil 872 pesos en su precampaña.

“Resulta incuestionable que el sujeto incoado desplegó una conducta dolosa al no presentar el informe de precampaña, a sabiendas que la misma era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real, tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley, alentado por el beneficio que le produce tal conducta, lo que implica la aceptación de sus consecuencias y ello posibilita a esta autoridad electoral su sanción, máxime que, a pesar de que se detectaron gastos, el sujeto infractor presentó un informe en ceros con la finalidad de continuar engañando a la autoridad electoral”, indica la resolución aprobada.

Para el representante morenista, Sergio Gutiérrez, es desproporcionada la sanción de cancelarle la candidatura a Salgado Macedonio por no haber reportado un gasto que calificó de “ínfimo”.

“El pretender cancelarle a Morena la candidatura al gobierno de Guerrero por 19 mil 872 pesos, presidente Lorenzo Córdova, es vergonzoso, y lo llevará usted en la historia, cargará usted en la historia con este hecho, porque es inadmisible, insostenible, desproporcionado, ilegal, absurdo, que por esa cantidad ínfima pretenda cancelar una candidatura a un candidato de un partido político solo por perfilarse hacia el triunfo”, dijo el también diputado federal.

Abren camino a Walton

Al revalorar las sanciones impuestas a los aspirantes morenistas, el Consejo General resolvió sólo imponer una multa económica de 217 mil 200 pesos a Luis Walton, quien -junto con Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román- también participó en la contienda interna por la candidatura al gobierno de Guerrero.

Con esta resolución, el árbitro electoral abrió la puerta para que Morena pueda sustituir con Walton a Salgado Macedonio en la candidatura.

El INE valoró que, si bien el exalcalde de Acapulco y exsenador omitió entregar su informe de gastos de precampaña, no resultó ganador del proceso interno de selección y sí mostró disposición a ser fiscalizado, pues reportó un gasto mucho mayor a lo hallado por la propia autoridad electoral.

“En este sentido, en el caso de la conducta infractora desplegada por el C. Luis Walton Aburto, consistente en la omisión de presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña -cuya consecuencia podría ser la restricción de su derecho a ser votado en colisión con la certeza y transparencia en la rendición de cuentas-, de conformidad con las circunstancias analizadas en el caso en concreto, es dable sostener que, dado que el referido no resultó ser el candidato postulado por el partido Morena al cargo de Gobernador de Guerrero, la afectación a los bienes jurídicos de certeza y transparencia en la rendición de cuentas no es proporcional para restringir al ciudadano en comento de su derecho a ser votado, máxime que el ciudadano en comento, por lo menos, tuvo la intención de transparentar los recursos utilizados”, indica la resolución.

El representante del PRD, Ángel Ávila, solicitó al Consejo General que también Walton fuera sancionado con el impedimento de registrarse como candidato, pues, a su consideración, incurrió en la misma falta que Salgado.

Los consejeros que avalaron la sanción contra Salgado Macedonio fueron Dania Ravel, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Jaime Rivera, Carla Humphrey y Claudia Zavala.

Mientras que Adriana Favela, Norma Irene de la Cruz, Uuc-kib Espadas, José Roberto Ruiz y Martin Faz Mora se pronunciaron en contra del proyecto.