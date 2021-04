Hay una estrategia y deben esperar, responde AMLO a médicos privados

Alrededor de un centenar de médicos del sector privado se han congregado afuera de Palacio Nacional para manifestarse en demanda de que les apliquen la vacuna COVID-19.

Los médicos estarán manifestándose hasta las 10 de la mañana afuera de Palacio Nacional y después se trasladarán a la Secretaría de Gobernación para tener una reunión con autoridades federales, entre ellas Mónica Mieres, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.

En esa reunión, los médicos del sector privado esperan que les den una respuesta respecto a cuál es el plan para vacunarlos y en qué fecha se les aplicará el biológico.

“Lo que esperemos es que este viernes nos digan ya el cómo, cuándo y dónde van a vacunarnos”, dice la médico general Sol Patricia Rojo.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre esta manifestación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que entiende la demanda de los médicos, pero que ya existe una estrategia y deben esperar hasta que les toque.

“Yo entiendo la demanda de los médicos, no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que consideramos que nos va a ayudar a todos. También que quede muy claro para que no haya manipulación, la vacuna se aplica de manera universal, no interesa que los médicos estén en hospitales privados”, respondió.

El mandatario dijo que el personal médico debe esperar hasta que les toque ser vacunados de acuerdo a su edad.

Además, acusó que existe una campaña del periódico Reforma y el Norte en contra del gobierno para que los médicos y odontólogos se inconformen.

Integrantes de los servicios privados de salud se reunieron el lunes pasado con Mónica Mieres. En ese encuentro le plantearon su demanda de que se les presente un plan nacional en el que se considere la inmunización a todo este sector privado.

Mieres recibió a los representantes del grupo después que bloquearan durante varias horas la Calzada de Tlalpan, en protesta porque, a decir de los manifestantes, el lunes a las 10 de la mañana tenían una reunión programada, en la Escuela Médico Naval, con la secretaria de Salud de la Ciudad de México, pero quien se presentó a atenderlos fue un funcionario de nivel medio quien les dijo que solo les recibiría un pliego petitorio.

Fuentes de la Secretaría de Salud de la CDMX aseguraron que la titular de la dependencia no sabía nada acerca de la reunión y nunca se comprometió a resolver las demandas de los médicos porque la estrategia de vacunación es una cuestión federal.

Desde que empezó la vacunación al personal de salud de primera línea de hospitales públicos, en diciembre de 2020, los integrantes de los servicios privados han estado en la incertidumbre de no saber cuándo se les inmunizará a ellos. A tres meses de distancia acusan que no hay un plan formal para aplicarles la vacuna COVID-19.

Las autoridades de Salud señalan que sí están considerados en la vacunación, pero se hizo una priorización por nivel de riesgo, que inició con la primera línea, la que está directo en contacto con pacientes COVID. También han señalado que un problema para avanzar en la vacunación a todo el personal es que no hay un censo general para saber quiénes y cuántos son y así hacer una inmunización ordenada.





