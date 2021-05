AMLO acusa a Ciro Gómez Leyva de beneficiarse del gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó esta mañana al periodista Ciro Gómez Leyva de “recibir dinero del gobierno de manera indirecta” al formar parte de un “jugoso negocio” que tiene la televisora en donde trabaja.

El periodista Ciro Gómez Leyva calificó dicha acusación como “un claro acto de intimidación”.

López Obrador señaló que el dueño de la televisora (Grupo Imagen) donde labora el periodista tiene un contrato con un reclusorio, pero como ahora el gobierno redujo el pago “están enojados”.

Lee: Población en cárceles llega a su nivel más alto en los últimos cinco años; regresa el hacinamiento

“El dueño de la televisora donde está Ciro (Gómez Leyva) tiene un contrato de un reclusorio, del que teníamos que pagar alrededor de 2 mil millones de pesos al año, ahora tienen que reducir ese monto en 300 millones porque era mucho, van a seguir ganando y no se les cuestiona todo lo que se les ha pagado tiempos atrás, pero son 300 millones que nos vamos a ahorrar. Entiendo que por eso es el enojo y como está Ciro ahí, pues diario Ciro en contra de nosotros”, mencionó.

En mayo de este año el gobierno federal anunció un acuerdo con ocho reclusorios privados, para disminuir 15% el pago que reciben por parte del gobierno, el cual ascendía a los 16 mil millones de pesos anuales.

Es decir, en vez de pagar casi 16 mil millones de pesos, ahora paga 15 mil 933 millones, lo que representa un ahorro de entre 2 mil 300 y 2 mil 500 millones de pesos al año, lo que dijo, alcanzaría para construir los cuarteles de la Guardia Nacional en un periodo de cuatro años.

López Obrador destacó que el acuerdo no significaba que el gobierno terminara los contratos, sino quitar “las aristas más nocivas para la Hacienda Pública y lograr ahorros”.

La renegociación involucra dos contratos de Inbursa, de Carlos Slim; dos de Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir; dos de ICA, de Guadalupe Phillips y David Martínez; uno de GIA, de Hipólito Gerard y uno de BlackRock, de Larry Fink.

La renegociación también establece que al finalizar el periodo de 20 años de operación los inmuebles formarán parte del patrimonio público y no de las empresas, como indicaba una cláusula originalmente.

Desde aquel anuncio el presidente señaló que el dueño de Grupo Imagen, Olegario Vázquez Aldir, era uno de los beneficiados en la privatización de cárceles por parte del gobierno de Felipe Calderón, a pesar de eso Vázquez Aldir forma parte del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de la República que conformó el mismo López Obrador.

El mandatario cuestionó que un dueño de una televisora o de medios esté relacionado con la construcción de un reclusorio.

Al respecto, Ciro Gómez Leyva afirmó que López Obrador −con sus señalamientos −da a conocer que no entiende cómo se toman las decisiones en las redacciones: “Yo no estoy enojado porque cambiaron el contrato a un empresario con el cual trabajo”.

“(El presidente) Está muy enojado, creo que por momentos se siente que está en un mitin. Hoy lo hace en un tono de franca intimidación, nosotros hacemos un trabajo periodístico, no es el primer gobierno con el que trabajamos así (…) no en cafés, no en comidas, lo hace desde Palacio Nacional sirviéndose de los recursos de la República”, sostuvo el periodista

Gómez Leyva dijo que López Obrador es una persona muy poderosa que está atacando y agrediendo sistemáticamente su trabajo.

“Nunca había sido artero, tan duro, nunca había sido tan impreciso y creo que nunca lo había hecho con tan mala fe”, declaró.

“Un claro acto de intimidación”: Ciro Gómez Leyva responde a declaraciones de AMLO (VIDEO) https://t.co/f1TplEwXUM pic.twitter.com/47ykE3uG5f — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 12, 2021

Durante su conferencia, el mandatario reiteró que la política neoliberal causó una enorme tragedia al país por el saqueo que se ocasionó, habló de los negocios millonarios por la venta de plantas de hidrógenos, los negocios que gobiernos anteriores hicieron con las refinerías, la industria eléctrica y los reclusorios.

Recordó que los reclusorios se privatizaron y que había contratos a 20 años que estipulaban pagar casi 16 mil millones de pesos al año.

“¿Quién es dueño de uno de esos ocho reclusorios que tiene trato especial? El dueño de la televisora donde está de conductor estrella Ciro, Ciro Gómez Leyva”, dijo tras destacar que no le cancelaron el contrato y, a pesar de eso, el periodista sigue criticando.

También acusó que otros medios de comunicación como Reforma, El Universal y El Financiero están enojados por los convenios de publicidad que tenían con otros gobiernos, y ahora no.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.