'Es un texto majadero y mentiroso': AMLO responde a artículo de The Economist

Un artículo de la revista británica The Economist, en el que se cuestiona la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y es llamado ‘el falso mesías’, provocó la molestia del mandatario, quien catalogó la publicación como ‘majadera y mentirosa’.

Este jueves, The Economist publicó un texto (que fue portada de la revista) en el que acusa al presidente de dividir al país y señala que es un peligro para la democracia en México.

“López Obrador divide a los mexicanos en dos grupos: “el pueblo”, por lo que se refiere a quienes lo apoyan; y la élite, a la que denuncia, a menudo por su nombre, como delincuentes y traidores a los que culpa de todos los problemas de México”, se lee en el texto.

La revista también critica algunas de sus decisiones, como el realizar consultas ciudadanas para decidir la construcción de megaproyectos o el enjuiciamiento de expresidentes.

En otra parte, el texto dice que el próximo 6 de junio, la población mexicana “tiene la oportunidad de frenar al presidente” al no votar por los candidatos de Morena.

“Dado el riesgo, los votantes del 6 de junio deben apoyar al partido de oposición que esté en mejor posición para ganar, dondequiera que vivan. Los partidos de la oposición deberían trabajar juntos para frenar al presidente”, plantea el medio.

‘No respetan las formas’: AMLO responde

El artículo de The Economist provocó la reacción del gobierno de México.

Este viernes, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la publicación calificando el texto como ‘majadero’.

Al hablar de sus adversarios políticos, el mandatario se refirió a la revista británica y cuestionó que un medio extranjero trate de intervenir en la decisión de los votantes en México.

“Ahora sacó una revista inglesa un artículo muy propagandístico en contra nuestra (…) es normal, están muy molestos quienes apoyaron durante mucho tiempo el modelo neoliberal (…) estas revistas o periódicos del extranjero se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales, están a favor de las privatizaciones y siempre guardaron silencio ante la corrupción y se dedicaban nada más a elogiar a los políticos corruptos de México”, refirió.

Y agregó: “Entonces ahora están molestos porque la gente está apoyando una transformación y sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso mesías (…) y todavía, con falta de ética, llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar ¿Cómo una revista extranjera?… es como si yo voy a Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo (Jeremy) Corbyn, del partido laborista, pues yo no puedo hacer eso porque eso le corresponde a los ingleses (…) no respetan ni siquiera las formas”.

El presidente dijo que este tipo de medios están representados en México por quienes son sus opositores políticos, y de ahí el origen de esas publicaciones.

Para finalizar dijo que hay muchas formas de hacer periodismo, pero que The Economist En el periodismo y en la política se puede hacer todo debería procurar “no hacer el ridículo”.

“Imagínense, una portada como si fuera un cartel, es una propaganda muy ramplona, de pasquín, entonces eso no les ayuda, si de por sí los medios de información están atravesando por una severa crisis de credibilidad, esas revistas famosas están atravesando por una situación crítica, pero si no cambian su política editorial y no actúan con ética no las van a leer ni en Londres”, comentó.

La postura del presidente se suma a la respuesta del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, publicada este jueves.

El canciller envió una carta a The Economist, en la que cuestionó la publicación del texto, apenas semanas después de una reunión que él tuvo con el editor internacional de la revista, en la que platicaron de “la profunda transformación política, económica y social” que está viviendo nuestro país.

En la carta, compartida en redes sociales, Ebrard acusa al editor internacional de la revista de no ser ‘sensible’ a sus argumentos y criticó que el texto se haya publicado a unos días de las elecciones en México.

“La opinión y llamado (a votar en contra del presidente y su partido) sorprenden, no por la oposición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa (…) Se sabe que los resultados de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con lo que ustedes desean ”, expresó Ebrard.

Sobre las críticas al gobierno de López Obrador, Ebrard resaltó el trabajo hecho por el gobierno federal en materia social y fiscal, con la entrega de ayudas y la estabilización económica.