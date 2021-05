'El reto es atender a pacientes con y sin COVID'

La pandemia del COVID-19 puso a prueba prácticamente a todos los hospitales del país. En el sector privado se tuvo que decidir, actuar y capacitar rápido, pero eficazmente. Uno de los principales retos fue adaptarse para la atención de los pacientes infectados por el virus sin descuidar la actividad regular, así como evitar contagios dentro del personal médico.

Médica Sur inició con esta labor a principios de 2020, que consistió en reconvertir unas áreas del hospital para atender pacientes COVID, pero también para no afectar los otros servicios.

“Ante esta reconversión hospitalaria tuvimos que hacer algunos cambios internos dentro del hospital. Se cambiaron y se formaron la terapia intensiva respiratoria, se habilitaron dos pisos más de hospital, se creó un área nueva en el servicio de urgencias y al final del día prácticamente estábamos dejando un 30% de la capacidad instalada del hospital para la atención de pacientes COVID. Ahora, el reto era atender tanto a pacientes con enfermedad COVID como a pacientes sin enfermedad COVID”, comentó Octavio González Chon, director médico de Médica Sur.

Al iniciar la pandemia, Médica Sur contaba con 10 camas de terapia intensiva, una cifra acorde con el tamaño del hospital, afirmó Misael Uribe Esquivel, presidente del Consejo de Administración de Médica Sur, pero en poco tiempo se tuvo que triplicar el número de camas para hacer frente a la demanda.

“Era importante que la comunidad tuviese un sitio donde fuera bien atendida y en mayor capacidad. Se hizo una zona de hospital COVID totalmente independiente, instalaciones con aire acondicionado, todo para salvaguardar la vida de los que no estaban infectados de COVID. Se hicieron en el mismo hospital dos hospitales”, añadió el médico que es uno de los fundadores del hospital y quien afirmó que esto requirió de una fuerte inversión económica.

A un año de estas actividades, los directivos de Médica Sur reconocen que se logró atender a los pacientes con buenos resultados, tomando en consideración lo grave de la enfermedad y las cifras tanto a nivel nacional como mundial.

“Los índices han sido muy buenos y eso es el resultado de los protocolos que desarrollamos, pero hoy vemos que las decisiones tomadas fueron positivas y hemos tenido una atención muy positiva para pacientes COVID graves, para pacientes COVID no graves y para la atención de los que vienen y se hacen las pruebas para la detección del virus”, añadió Juan Carlos Griera, director general de Médica Sur.

Al 31 de marzo de 2021, el hospital contabilizaba más de 1,500 pacientes atendidos por COVID-19, de los cuales 350 pasaron por el área de terapia intensiva con una mortalidad de 23%.

“Verdaderamente esto es bajo y el número del personal de salud trabajando en Médica Sur contaminado aquí en el hospital es mínimo. Se tuvieron contagios de enfermeras, contagios de médicos, pero es que el problema no era en el hospital, el hospital se volvía el lugar más seguro por todo el uso del equipo de protección personal. La mayor parte de ellos fue por contacto fuera del hospital”, consideró González Chon.

EL MEJOR DEL PAÍS

El listado de los mejores hospitales del país, elaborado por la revista Newsweek y Statista, la respetada compañía mundial de investigación de datos, ubicó a Médica Sur en la primera posición.

Este reconocimiento se da luego de 40 años de trabajo, pues en 1981 un grupo de 17 médicos buscó crear un hospital donde se ofreciera la mejor calidad médica y se pusiera al paciente como prioridad. Así se creó Médica Sur, que este año obtuvo el reconocimiento al mejor hospital de México.

Uribe Esquivel recordó: “En ese entonces había angustia entre pacientes que buscaban un servicio de calidad. La gente quería una opción con un poco de comodidades y se nos ocurrió empezar la tarea de iniciar Médica Sur.

“Debíamos tener un código de conducta, de prácticas de salud con los empleados, y todo se reglamentó. Igual que muchas instituciones buenas, no es sólo un edificio bonito, es gente trabajando con convicción, con pasión, con procesos, dispuesta a integrarse con otros para lograr lo mejor”, narró.

Cuatro décadas después este hospital se ha distinguido por impulsar la investigación científica, contar con médicos de calidad, incorporar la mejor tecnología y ofrecer el mejor servicio al paciente.

“En Médica Sur lo más importante son los pacientes y a ellos nos debemos; cada día nos esmeramos en dar la mejor atención clínica con calidez humana. Nuestro lema es: excelencia médica, calidez humana. Cuatro palabras fortísimas y constantes”, añadió Griera.

Para garantizar la calidad de los servicios, desde 2014 Médica Sur está certificado por la Joint Commission International, un organismo estadounidense que examina los hospitales con el objetivo de contar los procesos más seguros para los pacientes. Además, Médica Sur es miembro de la Mayo Clinic Care Network (MCCN), reconocida como el mejor hospital del mundo, con la que comparte protocolos y opiniones, entre otros.

TRANSPARENCIA

No obstante, uno de sus principales diferenciadores es la transparencia tanto de cuestiones administrativas como médicas. Desde 1994 cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y es la única empresa pública del sector salud en México.

“Médica Sur publica artículos científicos, cuántos alumnos se gradúan; da a conocer sus ofertas académicas, su desempeño hospitalario, y con delicadeza informa cuántos pacientes se complican en el hospital, cuántos pacientes se infectan, cuántos fallecen, así como la causa de los mismos”, informó Uribe Esquivel. Esta información es de vital importancia para que una persona decida dónde atenderse.

“Cuando uno va a hacer inversión, se pone investigar diferentes casas de bolsa o instrumentos de inversión; si uno va a estudiar, se pone a investigar sobre las escuelas, sobre los planes de estudio; pero cuando uno quiere entrar a un hospital se va a ciegas. En Médica Sur eso es una excepción. Somos el único hospital en México que publica cada tres meses indicadores clínicos, adicional a los financieros. En México, un paciente entra en un hospital pero sin tener información del mismo. El compromiso de Médica Sur es dar esa información para que sepan sus índices de confiabilidad”, aseguró Griera.

EL FUTURO

Uno de los efectos que ha tenido la pandemia del COVID-19 es el incremento en la realización de diversas actividades por vía remota y digital. Las consultas médicas no han sido la excepción.

Cuentan con la plataforma Mi Hospital Digital, en la que los pacientes pueden recibir consultas médicas sin salir de su casa y con la misma profesionalidad que en el consultorio médico.

“La consulta digital tiene limitaciones relativas, como que el médico no te puede explorar, pero tiene otras que dan beneficio, por ejemplo, el seguimiento o enseñarle al propio paciente la autoexploración, y que la autoexploración te dé los datos que necesitas”, agrega González Chon.

El caso es que, ya sea en crisis como la pandemia del COVID-19 o apostando por estar a la vanguardia en materia de digitalización, seguirán teniendo como principal objetivo ofrecer la mejor atención médica y el mejor servicio a sus pacientes.

“Lo difícil no es llegar, que claro fue difícil, sino mantenerse. Tenemos la obligación ante nuestros pacientes, médicos, accionistas, socios comerciales y ante la institución de que no podemos ser el primer lugar y dejar de serlo; ya estamos ahí, somos el mejor hospital de México, pero eso no impide que podamos servir mejor”, considera Griera.

“Si queremos tener el primer lugar siempre tenemos que ser cada vez más innovadores, comprometidos, y darle a la gente satisfacción, rebasar sus expectativas en la parte médica y en la administrativa”, concluye Uribe Esquivel.