Candidata del PRI pide voto por Maru Campos para cerrar paso a Morena

La candidata a la gubernatura de Chihuahua por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Graciela Ortiz, reafirmó su apoyo a Maru Campos, su contraparte contendiendo por la alianza entre el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y llamó a sus seguidores a votar por la candidata.

Lo anterior lo adjudicó al ‘peligro’ que presupone que Morena gane las elecciones para el gobierno del estado, y señaló que unirse a Campos es su forma de contribuir para que esto no suceda.

“Desde el primer día (de campaña) hasta el día de ayer hablé del peligro de que Morena gobierne el estado de Chihuahua, porque tengo la profunda convicción, absoluta convicción, que si el norte del país cae, si Chihuahua cae en manos de Morena, este país ya no tendrá remedio”.

El pasado 26 de mayo Graciela Ortiz propuso crear un frente con el PAN y su abanderada, María Eugenia Campos Galván; sin embargo, destacó que no declinará a favor del partido.

“Estoy convencida de que el PRI sabe gobernar y que todas y todos los compañeros que están trabajando para ganar esta elección habrán de hacer lo propio, espero que la ciudadanía los acompañe. Pero yo, hoy tuve que tomar una decisión que hoy estamos concretando”, dijo Ortiz en rueda de prensa, rodeada por militantes de Acción Nacional, y al lado de Campos Galván.

Añadió que percibió que no había forma de ganar las elecciones en Chihuahua, por lo que decidió canalizar su trayectoria, historia y contexto a apostarle a su estado y apoyar a la abanderada del PAN.

“Habré de hacer todos estos días un llamado a los chihuahuenses, a todos aquellos que me han expresado su compromiso, que me han expresado su adhesión, que me han expresado sus palabras de aliento, que me han acompañado en esta contienda, que les pido que voten por Maru Campos”.

Añadió que votar por el proyecto del PAN-PRD, Juntos Defendamos Chihuahua, no significa solamente apoyar a la candidata, sino ver por un bien mayor para el estado.

“Significa cerrarle el paso a Morena para que sepa que en el norte del país ni tiene espacio, ni tiene cabida y que no habremos de permitir ideologías ni conductas extrañas que lesionan, que denigran y que han agraviado a los chihuahuenses”.

El contexto de esta decisión, indicó Graciela Ortiz, es la alianza nacional e histórica entre los partidos PRI, PAN y PRD para tratar de contener lo que es ‘un riesgo’ para México: el desmantelamiento sistemático de instituciones y de leyes que ha venido avanzando en los casi tres años del gobierno de Morena.

Recalcó que la decisión de hacer un frente junto a Maru Campos era totalmente suya, no del PRI, y deseó que tuviera un buen destino.

“Espero que llegues a gobernar Chihuahua”, se dirigió a Campos Galván, “y cuando llegues te habremos de decir, con esta misma claridad con la que hoy vengo a expresarte mi respaldo, te habremos de decir, te habremos de alentar en lo positivo, y te habremos de plantear lo que creemos que debe de mejorarse”.

¿Y qué dijo el PRI?

La decisión de Graciela Ortiz provocó reacciones contradictoras entre las dirigencias nacional y local del Partido Revolucionario Institucional.

Mientras que el dirigente estatal del PRI, César Alejandro Domínguez, dijo que todos sus candidatos rechazaban la propuesta y continuaban pidiendo el voto a su favor, el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, expresó su respaldo a la decisión de la candidata.

“Graciela Ortiz es una mujer de principios, responsable, comprometida y profundamente leal a México y a Chihuahua, por eso sé que su decisión la tomó poniendo siempre por delante el interés de las familias de su estado”, escribió Moreno a través de su cuenta de Twitter.

Añadió que el PRI continuará respaldando a sus candidatos y candidatas a presidencias municipales y diputaciones en el estado, “cerrando filas rumbo a la elección”.

La misma tarde en la que la candidata propuso unirse al PAN, Fernando Baeza, el exgobernador de Chihuahua por el PRI, hizo un llamado para apoyar la candidatura de Maru Campos.

“Que este sea el inicio de una carrera que logre de manera especial el 6 de junio llegar con éxito en la gubernatura, en lo demás con franqueza les digo, espero que mi partido, el PRI, gane las presidencias municipales, diputaciones y desde luego las sindicaturas”, finalizó en conferencia de prensa la candidata por el PRI.

Cabe recordar que María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos, candidata a la gubernatura de Chihuahua de la alianza PAN-PRD, actualmente enfrenta acusaciones por presuntamente haber recibido sobornos por 9 millones de pesos del exgobernador César Duarte entre 2014 y 2015, cuando ella era vicecoordinadora del PAN en el Congreso local.