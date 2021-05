A una semana de las elecciones, AMLO pide no hablar más de candidatos y partidos

A 6 días de las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los medios de comunicación para no hablar en lo que resta de la semana sobre temas relacionados con partidos y candidatos.

En su conferencia matutina, el mandatario recordó que este miércoles terminan los actos de campaña y comienza el periodo de veda electoral.

Aseguró que hasta el momento ha sido respetuoso y no ha hablado de temas político-electorales.

“Nos quedan 3 días porque, además de la veda electoral, el miércoles a las 12 de la noche se terminan las campañas, entonces que estos tres días, y desde luego jueves y viernes, no hablemos de cuestiones políticas electorales, no lo hemos hecho, pero no caigamos en la tentación, porque como es natural, no es nada extraño, en esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo y tenemos que actuar con mucha responsabilidad y con serenidad, entonces no nos metamos en eso, ojalá que no me pregunten sobre este tema”, señaló.

Pidió a las y los periodistas presentes que no se utilice el espacio de su conferencia matutina para hacer señalamientos directos a candidatos.

“…No hablemos de eso porque aún cuando sea una pregunta, puede significar un golpe a candidatos o partidos, vamos a esperarnos, ya el lunes es todo”, refirió.

Por otro lado, pidió a las y los gobernadores estatales respetar el acuerdo que se firmó para respetar la voluntad de los ciudadanos y garantizar que no haya fraude electoral.

También exhortó a no utilizar el dinero del presupuesto público para favorecer a partidos o aspirantes.

“Que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos, que no se compren votos, que no se repartan despensas, que dejen de hostigar a la gente, y que el pueblo de manera libre decida de acuerdo con lo que dicte su consciencia. Nada de acarreos, nada de que boten los finados, nada de relleno de urnas, nada de falsificación de actas, nada de toma de casillas, nada de violencia”, pidió el presidente.

Hizo un llamado a la población para no caer en provocaciones y así lograr que las elecciones transcurran en paz.

“Podemos hacerlo, hay condiciones inmejorables, porque como nunca hay una ciudadanía responsable y consciente, ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay quien se deje acarrear, son pocos los que todavía son susceptibles de manipulación”, comentó.

Apenas el pasado viernes, el Instituto Nacional Electoral ordenó nuevamente al presidente López Obrador abstenerse de difundir en sus conferencias matutinas propaganda gubernamental y expresiones de contenido electoral hasta el 6 de junio.

Entre las restricciones está el no hablar de logros, programas sociales, obra pública, o cualquier tipo de manifestación que pueda incidir en las preferencias electorales.

La orden incluye evitar la promoción de encuestas, preferencias electorales, o manifestaciones a favor y/o en contra de frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales.

Esto luego de que el INE determinó que, desde que iniciaron las campañas a nivel nacional, el presidente ha violado la ley en 29 de 36 conferencias mañaneras.

De un análisis al contenido de las conferencias matutinas denunciadas se evidenció que durante el periodo del 5 de abril al 26 de mayo, López Obrador se pronunció de manera reiterada y constante sobre temas y aspectos prohibidos por la Constitución, “por lo que existe una base cierta y objetiva que permite considerar la inminente continuación o repetición de este tipo de actos en los días venideros”.