Hace 14 días robaron escuela en Iztapalapa y siguen esperando a peritos

La primaria Carlos Darwin en el cerro de la Estrella en Iztapalapa atiende a más de 500 alumnos en dos turnos desde hace más de 20 años. En todo este tiempo la comunidad cuidó de la escuela y de los maestros, pero durante este año de pandemia sin clases presenciales sufrieron dos robos.

El primero fue muy “circunstancial”. Adolescentes que jugando futbol lanzaron el balón dentro del plantel. Aunque tocaron, nadie les abrió, por lo que saltaron la barda. Al entrar no sólo recuperaron la pelota sino que entraron a los salones y en un estante encontraron dos tabletas electrónicas que decidieron llevarse. Lo supieron gracias a que la abuelita de uno de ellos le informó a las directoras.

El segundo, ocurrido el 10 de mayo, parece más premeditado. Se llevaron cuatro computadoras que se encontraban en la dirección y que servían para todos los registros de la escuela, incluyendo las inscripciones de los alumnos, y la impresora.

Pero hasta el momento no saben que más les falta porque según les dijo la autoridad al denunciar en la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa, en la agencia IZP-4, no debían de tocar nada hasta que peritos fueran a tomar registro, narra la directora del plantel en el turno vespertino, Norma Rodríguez.

Aunque ya pasaron 14 días, los peritos no han ido. La respuesta en la Fiscalía es que no tienen personal que haga las diligencias y, las puertas de la dirección siguen abiertas, y aún no saben si aún está el proyector o las tablets que se encontraban en cajones y mucho menos, si darán con los responsables.

Por lo pronto ya iniciaron el trámite ante las autoridades de la SEP para la reposición del equipo, que además era arrendado, pero la espera de los peritos también está impidiendo la revisión del estado general de la infraestructura para el regreso a clases, que, según anunció la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, será el 7 de junio.

Esta primaria no es la única que ha sufrido robos, 207 planteles en la Ciudad de México fueron vandalizados y, según la estadística de la Autoridad Federal Educativa en la Ciudad de México, esto incluye “robo a material escolar, allanamiento, grafitis y quema de objetos”.

La alcaldía con la mayor incidencia es Iztapalapa, con 69 casos; le sigue Venustiano Carranza, con 18; Coyoacán y Tláhuac, 15; Gustavo A. Madero 14; 12 en Álvaro Obregón y 11 en Milpa Alta.

Animal Político solicitó a la Fiscalía de la Ciudad de México el registro de denuncias por robo a escuelas, pero no hubo respuesta.

La Secretaría de Educación Pública tampoco respondió sobre el registro del número de escuelas que fueron robadas y, sobre todo, a cuánto ascienden las pérdidas y cuándo les serían respuestas.

Quien sí hizo un seguimiento al respecto fue la organización Mexicanos Primero, que a través de solicitudes de información a las fiscalías estatales, encontró que 5 mil 103 escuelas fueron robadas o vandalizadas en todo el país durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus.

Según su proyección se requerirán 492 millones de pesos sólo para rehabilitar a las escuelas dañadas por robo y vandalismo, tomando un costo estándar y “conservador” por 100 mil pesos de pérdida por escuela.

Hasta el momento, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, tampoco ha informado al respecto, ni el estado de la infraestructura educativa a más de un año sin clases presenciales, y tampoco sobre la deserción escolar en el ciclo 2020-2021 que ya está por terminar.

Los tequios

El 19 de mayo pasado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el regreso a clases para el próximo 7 de junio. Y tras un año de escuelas vacías, comenzaría la recuperación de infraestructura primero con jornadas de limpieza a partir de este fin de semana con ayuda de maestros y padres de familia, y acciones de mantenimiento básico a cargo de la Secretaría de Obras.

Sin embargo, el anuncio fue sorpresivo no sólo para padres, sino hasta para maestros. Animal Político visitó cuatro el preescolar Revolución, la secundaria general 14, y el preescolar Cadete de la Naval en la colonia Doctores y la secundaria Sor Juana Inés de la Cruz y en ningún caso conocían más allá del anunció por las noticias, o incluso, no había ni conserje.

Maestros de la Ciudad de México también explicaron que apenas esta semana comenzarían a tener reuniones entre ellos y luego con los padres de familia para plantear el regreso a clases porque no sólo se trataba de limpiar las escuelas sino de algunas reparaciones mayores que aún no saben cómo se pagarán.

De hecho, uno de los profesores mostró la notificación donde les informan que habrá una “ventanilla única” para la entrega de un “kit de aseo” entre este lunes 24 de mayo y el miércoles 26. Y se precisa que “es un kit por turno y uno para zona escolar”, aunque no saben en qué consistirá, prevén que la escuela deberá solventar lo que haga falta.

Otro oficio más dirigido a las directoras de jardines de niños de las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco les informan que deben difundir entre su personal que a partir de este lunes deben organizar los “tequios” de limpieza.

Donde sí hubo “tequio” fue en la secundaria 82 Abraham Lincoln, en la colonia Obrera, este sábado y donde fueron citados medios de comunicación para registrar las actividades en las que estuvieron maestros, padres de familia y personal de la Secretaría de Obras y de limpieza de la Ciudad de México.

La directora, Teresa Sillas González, también se enteró del regreso a clases “por los medios de comunicación”, pero la ventaja de este plantel, según explica, es que tuvo recursos del programa Fideicomiso Educación Garantizada que ocuparon para el cambio de tuberías en los laboratorios, cambio de tinacos, y mantenimiento sobre todo a los laboratorios que se habían deteriorado por falta de uso.

Verónica Piñeyro, madre de una estudiante, dice que aunque exista el anuncio oficial, entre las comunicaciones que mantiene con otros padres de familia aún no hay consenso sobre el regreso, es decir, todavía no deciden si dejarán que sus hijos asistan a clases presenciales.

Sobre todo porque el ciclo escolar concluye el 9 de julio, prácticamente estarían cuatro semanas hábiles. Sin embargo, para la directora, el regreso representa ayudar “a los rezagados”, aquellos estudiantes que requieren mayor apoyo de manera personal.